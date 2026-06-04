Павел Малков сообщил о привлечении 55 миллиардов рублей инвестиций в Рязанскую область

Общий объем инвестиций по новым проектам Рязанской области составит порядка 55 миллиардов рублей. Об этом губернатор региона Павел Малков сообщил РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

«У нас очень насыщенная повестка, планируем подписать более 20 соглашений. Сейчас идет первый день форума, уже подписано больше десятка. Половина соглашений — это новые инвестиционные проекты», — рассказал Павел Малков.

Губернатор подчеркнул, что благодаря этим соглашениям в регионе будет создано порядка 1,5 тысяч новых рабочих мест.

«При этом есть и проекты серьезного федерального масштаба, важные в целом для нашей страны, новые высокотехнологичные производства», — отметил Малков.

Среди ключевых проектов, которые будут реализованы в Рязанской области, губернатор выделил несколько особо значимых: завод по выпуску препаратов-цитостатиков для лечения онкологических заболеваний, крупное предприятие по производству аминокислот, ферментов и витаминов, производство автоэлектроники в индустриальном парке «Рязанский»

Особое внимание на форуме было уделено развитию предпринимательской инфраструктуры.

«Сегодня подписали соглашение о создании бизнес-парка «Агни». Мы получили поддержку Минэкономразвития России, серьезные инвестиции. Новый бизнес-парк будет ориентирован на малый или средний бизнес, на привлечение новых инвестиций в регион», — рассказал Павел Малков.

По его словам, бизнес-парк будет работать в тесной связке с другими проектами, в том числе с инновационным научно-технологическим центром «Аэрокосмическая инновационная долина». До конца 2026 года планируется построить площадку площадью около 6 тысяч квадратных метров.

Рязанская область также планирует подписать соглашение со Сбером, которое будет касаться не только традиционной поддержки бизнеса, но и совместных вопросов финансирования, внедрения цифровых сервисов и благотворительных проектов.

Помимо экономических проектов, на ПМЭФ-2026 обсуждались и социальные инициативы. Глава региона уточнил, что вместе с Промсвязьбанком (ПСБ) и Всероссийской федерацией легкой атлетики власти развивают в регионе этот вид спорта.

«Рязанская область вошла в число пилотных регионов, где будут созданы современные беговые центры, а в центре Рязани появится новое пространство для тренировок и отдыха», — добавил Малков.

Кроме того, предполагается подписание соглашения с компанией «Технониколь» о благоустройстве Центрального парка культуры и отдыха в Рязани и дальнейшем развитии современного биатлонного комплекса.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года.