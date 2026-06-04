Павел Малков, губернатор Рязанской области
Власть и политика

Павел Малков сообщил о привлечении 55 миллиардов рублей инвестиций в Рязанскую область

Анастасия Мериакри
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Общий объем инвестиций по новым проектам Рязанской области составит порядка 55 миллиардов рублей. Об этом губернатор региона Павел Малков сообщил РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

«У нас очень насыщенная повестка, планируем подписать более 20 соглашений. Сейчас идет первый день форума, уже подписано больше десятка. Половина соглашений — это новые инвестиционные проекты», — рассказал Павел Малков.

Губернатор подчеркнул, что благодаря этим соглашениям в регионе будет создано порядка 1,5 тысяч новых рабочих мест.

«При этом есть и проекты серьезного федерального масштаба, важные в целом для нашей страны, новые высокотехнологичные производства», — отметил Малков.

Среди ключевых проектов, которые будут реализованы в Рязанской области, губернатор выделил несколько особо значимых: завод по выпуску препаратов-цитостатиков для лечения онкологических заболеваний, крупное предприятие по производству аминокислот, ферментов и витаминов, производство автоэлектроники в индустриальном парке «Рязанский»

Особое внимание на форуме было уделено развитию предпринимательской инфраструктуры.

«Сегодня подписали соглашение о создании бизнес-парка «Агни». Мы получили поддержку Минэкономразвития России, серьезные инвестиции. Новый бизнес-парк будет ориентирован на малый или средний бизнес, на привлечение новых инвестиций в регион», — рассказал Павел Малков.

По его словам, бизнес-парк будет работать в тесной связке с другими проектами, в том числе с инновационным научно-технологическим центром «Аэрокосмическая инновационная долина». До конца 2026 года планируется построить площадку площадью около 6 тысяч квадратных метров.

Рязанская область также планирует подписать соглашение со Сбером, которое будет касаться не только традиционной поддержки бизнеса, но и совместных вопросов финансирования, внедрения цифровых сервисов и благотворительных проектов.

Помимо экономических проектов, на ПМЭФ-2026 обсуждались и социальные инициативы. Глава региона уточнил, что вместе с Промсвязьбанком (ПСБ) и Всероссийской федерацией легкой атлетики власти развивают в регионе этот вид спорта.

«Рязанская область вошла в число пилотных регионов, где будут созданы современные беговые центры, а в центре Рязани появится новое пространство для тренировок и отдыха», — добавил Малков.

Кроме того, предполагается подписание соглашения с компанией «Технониколь» о благоустройстве Центрального парка культуры и отдыха в Рязани и дальнейшем развитии современного биатлонного комплекса.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года.

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