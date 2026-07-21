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Жириновский «вскрыл» тайный план Запада: всем стало не до смеха от его пророчества

Валерия Мединская
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Двадцать лет назад Владимир Жириновский сделал жёсткое предсказание о будущем России и мира, и тогда его слова воспринимали как обычный эпатаж. Но сегодня многие заявления политика обсуждают уже совсем иначе, потому что время показало их пророческую силу. Лидер ЛДПР утверждал, что однажды некоторые страны окажутся «на коленях» перед новым мировым порядком, и он прямо называл те силы, которые будут править бал в новом столетии. Политика даже прозвали «Вовангой», хотя сам феномен его прозорливости объясняется не мистикой, а прекрасным знанием политической аналитики и умением замечать глобальные тенденции раньше других.

«Никто нам не конкурент»

Сегодня в Сети вновь обсуждают одно из его старых выступлений, прозвучавшее почти двадцать лет назад на украинском телевидении, и тогда лидер ЛДПР рассуждал о будущем России, Китая, Европы и Украины. Многие слова политика в тот момент казались преувеличением, но спустя годы они начали восприниматься совершенно иначе, потому что мир действительно изменился так, как он и предсказывал.

Жириновский утверждал, что главным центром силы в XXI веке станет союз Москвы и Пекина. Он говорил о растущем влиянии Шанхайской организации сотрудничества и о том, что Запад постепенно теряет монополию на глобальное лидерство. Особенно громко прозвучало его заявление о будущем Европы, потому что политик прямо сказал: «К 2036 году Европа и весь мир на коленях будет стоять» перед союзом России и Китая, и это был не просто красивый образ, а точный прогноз того, как будет меняться расстановка сил.

По мнению Жириновского, именно взаимодействие Москвы и Пекина способно изменить мировую систему, и он подчёркивал, что Россия обладает колоссальными ресурсами, а Китай — огромным экономическим и человеческим потенциалом. При этом лидер ЛДПР открыто демонстрировал пренебрежение к западным структурам, которые, по его словам, заметно ослабли, и он заявлял с вызовом:

«Мне плевать на ваше НАТО и Европу. Мы — Россия и Китай, никто нам не конкурент и не соперник».

В те годы подобные слова воспринимались многими как политическое шоу, но позже отношения России и Запада начали стремительно ухудшаться. А Китай действительно превратился в одного из главных соперников США на мировой арене.

«Украина — пушечное мясо»

Отдельно политик высказывался и о будущем Украины, и он был уверен, что западные страны рассматривают Киев прежде всего как инструмент давления на Россию, а не как равноправного партнёра.

«Не Украина нужна им, вы для них — проходная площадка, пушечное мясо. Никогда вас никуда не примут», — говорил Жириновский.

Сегодня уже очевидно, что экс-лидер ЛДПР тогда был прав, ведь Украину используют, по сути, в качестве буферной зоны, чтобы не допустить проникновение «русской угрозы» на Запад.

Стоит отметить, что многие прогнозы лидера ЛДПР действительно совпали с дальнейшими событиями, потому что он заранее говорил о возвращении Крыма, предупреждал о серьёзном кризисе вокруг Украины и ещё до начала СВО утверждал, что мир вступает в эпоху больших геополитических конфликтов. Кроме того, политик предсказал войну США и Израиля с Ираном за тринадцать лет до её начала, и это лишний раз доказывает, что его аналитический дар был уникальным.

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