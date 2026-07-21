Спорт

В следующее путешествие фигуристка Трусова планирует взять шесть собак

Валерия Мединская
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Известная фигуристка, призёр зимней Олимпиады в Пекине, уроженка Рязани Александра Трусова задумалась о новом путешествии. Отправиться в него она планирует с шестью собаками.

Как пишет спортсменка в своём канале, это её давняя мечта – взять с собой в поездку не только маленького ребёнка, но и всех питомцев.

– На прошлой неделе Макар возил всех на прививки. Мероприятие затянулось до самого вечера – с шестью не самыми послушными пациентами это было ожидаемо. Потенциальная поездка будет гораздо хлопотнее, чем поход к ветеринару, но я слишком сильно переживаю, когда они остаются без нас… — пишет Александра.

Девушка признаётся, что после поездок с маленьким сыном Мишей на руках она уже готова ко всему.

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