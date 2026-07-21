Павел Малков рассказал о «маршруте» сопровождения семей в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков выступил на форуме «Родина – это люди. Здоровая семья», который прошел 21 июля в Национальном центре «Россия» в рамках Всероссийского проекта «С чего начинается Родина». Мероприятие реализуется НЦ «Россия» при поддержке правительства Российской Федерации и приурочен к Году единства народов России.

В форуме приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, представители профильных федеральных и региональных ведомств, медицинских центров, кадровых служб, победители Всероссийского конкурса «Семья года», а также авторы общественных инициатив из регионов страны, ветераны СВО.

Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова подчеркнула, что в демографической сфере есть положительная динамика, отметив успехи отдельных субъектов РФ. Так, Рязанская область вошла в число российских регионов, где в июне текущего года отмечен наибольший прирост суммарного коэффициента рождаемости и стала одним из лидеров по росту многодетных рождений.

Губернатор Павел Малков представил на форуме опыт Рязанской области по развитию комплексной системы поддержки семей. В числе основных достижений в сфере семейной политики он отметил рост числа многодетных родителей.

«За последние три года в регионе на 20% выросло количество многодетных семей. Рост и по молодым многодетным семьям — на 30%. Количество студенческих супружеских пар увеличилось на треть, и важно, что все больше молодых семей решаются на рождение ребенка еще во время обучения. Уже 150 детей родилось в таких семьях за последний год, — сказал Павел Малков. – В Рязанской области выстроен единый маршрут сопровождения семей, начиная от планирования ребенка до старшего возраста. На каждом этапе предусмотрены определенные меры поддержки. Для этого создан единый цифровой контур, в котором работают все ведомства. В итоге семья получает не просто отдельные услуги, а комплексную помощь, причем в проактивном режиме. Семейноцентричная среда – это не отдельная мера поддержки, а подход к развитию региона, когда на каждое решение мы стараемся смотреть глазами семьи».

Павел Малков подчеркнул, что в рамках решения задач нацпроекта «Семья» проведена перезагрузка всей системы родовспоможения, проводится репродуктивная диспансеризация и консультирование в ситуации репродуктивного выбора, региональные компании активно внедряют корпоративный демографический стандарт. По словам губернатора, сегодня под сопровождением находится более 40 тысяч семей, за каждой закреплен семейный куратор. Одновременно в регионе полностью перестроили работу соцзащиты, создали сеть семейных центров, которые работают по принципу одного окна. Развитие городов и поселков ведется исходя из интересов и запросов семей с детьми. Губернатор отметил, что сейчас в регионе реализуем один из самых масштабных проектов – создается маршрут «Рязань пешеходная». Он объединяет знаковые места города в единую прогулочную среду, пространство для семейного отдыха. Совсем скоро в Рязани откроется филиал НЦ «Россия», он будет одной из ключевых точек этого маршрута.

В форуме участвовала многодетная семья Кураевых из г. Рязани, награжденная орденом «Родительская слава». Ольга и Ефим Кураевы, воспитывающие восемь детей, отметили качественные условия, созданные в Рязанской области для рождения и воспитания детей, удобство в получении социальных услуг, важную работу семейных кураторов, а также существующие в регионе возможности для успешной реализации семейного дела.