Общество

Павел Малков рассказал о «маршруте» сопровождения семей в Рязанской области

Валерия Мединская
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Губернатор Рязанской области Павел Малков выступил на форуме «Родина – это люди. Здоровая семья», который прошел 21 июля в Национальном центре «Россия» в рамках Всероссийского проекта «С чего начинается Родина». Мероприятие реализуется НЦ «Россия» при поддержке правительства Российской Федерации и приурочен к Году единства народов России.

В форуме приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, представители профильных федеральных и региональных ведомств, медицинских центров, кадровых служб, победители Всероссийского конкурса «Семья года», а также авторы общественных инициатив из регионов страны, ветераны СВО.

Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова подчеркнула, что в демографической сфере есть положительная динамика, отметив успехи отдельных субъектов РФ. Так, Рязанская область вошла в число российских регионов, где в июне текущего года отмечен наибольший прирост суммарного коэффициента рождаемости и стала одним из лидеров по росту многодетных рождений.

Губернатор Павел Малков представил на форуме опыт Рязанской области по развитию комплексной системы поддержки семей. В числе основных достижений в сфере семейной политики он отметил рост числа многодетных родителей.

«За последние три года в регионе на 20% выросло количество многодетных семей. Рост и по молодым многодетным семьям — на 30%. Количество студенческих супружеских пар увеличилось на треть, и важно, что все больше молодых семей решаются на рождение ребенка еще во время обучения. Уже 150 детей родилось в таких семьях за последний год, — сказал Павел Малков. – В Рязанской области выстроен единый маршрут сопровождения семей, начиная от планирования ребенка до старшего возраста. На каждом этапе предусмотрены определенные меры поддержки. Для этого создан единый цифровой контур, в котором работают все ведомства. В итоге семья получает не просто отдельные услуги, а комплексную помощь, причем в проактивном режиме. Семейноцентричная среда – это не отдельная мера поддержки, а подход к развитию региона, когда на каждое решение мы стараемся смотреть глазами семьи».

Павел Малков подчеркнул, что в рамках решения задач нацпроекта «Семья» проведена перезагрузка всей системы родовспоможения, проводится репродуктивная диспансеризация и консультирование в ситуации репродуктивного выбора, региональные компании активно внедряют корпоративный демографический стандарт. По словам губернатора, сегодня под сопровождением находится более 40 тысяч семей, за каждой закреплен семейный куратор. Одновременно в регионе полностью перестроили работу соцзащиты, создали сеть семейных центров, которые работают по принципу одного окна. Развитие городов и поселков ведется исходя из интересов и запросов семей с детьми. Губернатор отметил, что сейчас в регионе реализуем один из самых масштабных проектов – создается маршрут «Рязань пешеходная». Он объединяет знаковые места города в единую прогулочную среду, пространство для семейного отдыха. Совсем скоро в Рязани откроется филиал НЦ «Россия», он будет одной из ключевых точек этого маршрута.

В форуме участвовала многодетная семья Кураевых из г. Рязани, награжденная орденом «Родительская слава». Ольга и Ефим Кураевы, воспитывающие восемь детей, отметили качественные условия, созданные в Рязанской области для рождения и воспитания детей, удобство в получении социальных услуг, важную работу семейных кураторов, а также существующие в регионе возможности для успешной реализации семейного дела.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
На Московском шоссе две ночи будут закрывать движение
Следующая статья
Рязанская опергруппа назвала размер штрафов за съёмку и публикацию атак ВСУ

Популярные материалы

Политика

Военкор Коц: Спасибо Мадьяру за то, что мы наконец начали

Военкор Александр Коц проанализировал ситуацию с экспортом с Украины и то, как на неё влияют удары ВС РФ.
Интересное

Главный враг России — кто он? Жириновский показал пальцем на единственную страну, прогноз сбывается

Политик уверял, что именно эта страна стоит за крупнейшими потрясениями России. Спустя годы его слова вспомнили и заплакали.
Интересное

Что предсказывал Жириновский на 2026 год: вместо ядерной войны – кое-что ещё

Жириновский называл 2026 год переломным. Конец СВО, судьба НАТО и новое оружие, которое, по его словам, страшнее ядерного.
Интересное

«Мне так жаль, что с Россией расстанемся!»: старица Макария оставила страшное пророчество

Эти слова она произнесла за полгода до смерти. Они звучат как приговор, но есть и утешительная часть. Что ждёт нашу страну и когда наступит просветление?
Новости Касимова

Женщина погибла в ДТП в Касимовском округе, пострадали двое мужчин

На 250-м километре автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов», произошло столкновение автомобиля «Рено Логан» под управлением 42-летнего жителя города Москвы и автомобиля ВАЗ-2107 под управлением 26-летнего житель города Касимова. 
Темы
Общество

После ливня Рязань встала в семибалльных пробках

Движение затруднено во всех районах города, особенно на Московском шоссе.
Общество

Рязанская опергруппа назвала размер штрафов за съёмку и публикацию атак ВСУ

С тех, кто выкладывает в сеть фото и видео украинских атак, могут взыскать до 1 млн рублей.
Общество

На Московском шоссе две ночи будут закрывать движение

22 и 23 июля вводятся ограничения из-за ремонта.
Спорт

В следующее путешествие фигуристка Трусова планирует взять шесть собак

Питомцам уже сделали прививки, которые необходимы для выезда за границу.
Медицина

Цифровая система будет следить за состоянием рожениц в рязанском перинатальном центре

Фетальные мониторы станции непрерывно регистрируют сердцебиение ребёнка и сократительную деятельность матки.
Происшествия

В Рязани задержали мужчину, снимавшего атаку ВСУ

Ролик с работой ПВО рязанец выложил в чат дачного кооператива. После к нему нагрянули полицейские.
Транспорт и дороги

Депутаты Рязанской гордумы проверили деятельность муниципальных предприятий

Собравшиеся осмотрели цеха, производственные помещения, обсудили финансово-хозяйственную деятельность предприятия, обратили внимание на проблемные моменты.
Интересное

Пол-мира — «радиоактивные руины»: одно из самых страшных пророчеств Жириновского таит секрет спасения мира

Ядерная война не оставит шансов никому, предупреждал политик. Как он предлагал предотвратить катастрофу и почему мир не слушает?
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье