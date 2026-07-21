Мощный дождь, который затопил Рязань, может повториться

Мощный ливень, который обрушился вечером 21 июля на Рязань, ещё может повториться. Жёлтый уровень погодной опасности объявил Гидрометцентр и выпустил метеопредупреждение для жителей региона.

По сообщениям синоптиков, ливневый дождь с сильным ветром и градом может обрушиться на регион до утра 22 июля. Порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Напомним, после ливня Рязань встала в семибалльных пробках. Ситуацию осложнили не справляющиеся с потоком воды ливнёвки. Кроме того, дождь начался в час пик под конец рабочего дня, поэтому застал многих в дороге.