Фото: t.me/lpixras
Погода

Учёные предупредили о магнитной буре, которая накроет Землю с 22 июля

Алексей Самохин
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В середине недели геомагнитное поле Земли выйдет из состояния затишья. С 22 июля на планете ожидаются магнитные бури, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Причиной геомагнитных колебаний станет поток быстрого солнечного ветра, идущий из гигантской корональной дыры, сформировавшейся на Солнце. Учёные отметили, что на этот раз структура протянулась от полюса до полюса звезды, поэтому планета неизбежно попадет под воздействие возмущённой плазмы.

Основные характеристики предстоящего явления:

  • Время начала. Нарастание геомагнитных возмущений прогнозируется в ночь со вторника на среду, 22 июля.
  • Продолжительность. Повышенная активность геополя сохранится не менее суток.
  • Интенсивность. В пиковые часы возможны бури уровня G1–G2 (от слабых до умеренных).
  • Риск сильных штормов. Вероятность развития мощной бури класса G3 и выше специалистами оценивается примерно в 5%.

Астрономы добавляют, что вспышечная активность на Солнце пока остается минимальной, однако наблюдаются первые признаки её возможного роста. Если ситуация изменится, эксперты выпустят дополнительный прогноз.

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