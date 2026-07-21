Культура и события

В Рязани открывается выставка к 150-летию Союза театральных деятелей

Алексей Самохин
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В четверг, 23 июля, в 16 часов в Рязанском государственном областном художественном музее им. И.П. Пожалостина состоится открытие выставки, приуроченной к 150-летию Союза театральных деятелей. Об этом сообщила пресс-служба музея. 

В состав выставки из фондов музея вошло свыше двух десятков произведений живописи, графики и скульптуры, посвящённых театру или навеянных театральными ассоциациями. Это работы рязанских и московских авторов Василия Дубинина, Владимира Сёмина, Василия Николаева, Михаила Шелковенко, Ларисы Зеневич, Николая Комарова, Раисы Лысениной.

Театр во все времена привлекал внимание художников фееричностью сценического действия, актёрской способностью к перевоплощению, безудержным весельем народного балагана.

С XVIII столетия театр в городе был знаком престижа, показателем образованности и высоких культурных запросов населения. Большое значение придавалось архитектуре театрального здания и его месту в городской среде. До середины ХХ века включительно театральные постройки имели облик дворца или храма искусства.

Тема театральных подъездов, блистающих огнями и заполненных нарядной толпой, стала одной из наиболее распространённых в живописи и графике второй половины XIX–XX веков. Примером могут послужить представленные на выставке работы В. Дубинина (1910–1982). Как театральный художник, он умел мастерски использовать смешанные техники исполнения, одновременно применяя акварель, гуашь, фломастеры, цветные чернила, тушь и перо.

С середины 1960-х годов, когда расхождение между идеологическими установками и реальной жизнью становились всё более очевидным, тема театра в изобразительном искусстве получила новое развитие. Главным лейтмотивом работ послужило сценическое действие, трактованное как иллюзия, перевоплощение, обман. Неслучайно одним из ключевых персонажей этого времени стал Арлекин – в классической комедии дель Арте герой весёлый, изобретательный, но плут и обманщик. В картинах рязанского художника В. Николаева (1951–2020) тема перевоплощений интерпретирована как расплывающиеся в нашем восприятии образы Арлекина, Фокусника или Актрисы, у которых много лиц, но каждое – ускользающая от нас иллюзия.

Широкое распространение в искусстве 1970-х годов получили мотивы театрального закулисья, причудливо соединяющие прошлое и настоящее, изображаемое и реальное. Бутафория и костюмированные персонажи нередко выглядят в них более реальными, чем образы современников. Таким предстаёт мир за театральной сценой в серии графических работ М. Шелковенко, выполненной в сложных техниках гравюры на металле.

Ещё одной важной гранью раскрытия театральной темы в последней трети ХХ столетия стали изображения народных балаганов. «Классическим» героем этого смехового действа был Петрушка – перчаточная кукла, которой позволялись острые, а подчас небезопасные замечания на злобу дня. То, что недопустимо было говорить подданным государства, позволялось условному персонажу с его иносказательными, но всем понятными шутками. Отсюда вполне закономерным выглядит интерес художников М. Будылевой,  Р. Лысениной, М. Шелковенко к теме театра кукол, Н. Комарова к собственному театральному перевоплощению, В. Николаева – к образам странствующих актёров, олицетворяющих личную и творческую свободу.

Тема театра неисчерпаема. Какой она предстанет в интерпретации нынешней эпохи станет понятно со временем, но, очевидно, что театр, как и его образ в изобразительном искусстве, – чуткий барометр, реагирующий на все социальные процессы и общественные запросы.

Выставка продолжит работу до 30 августа 2026 г. по адресу: ул. Свободы, 57. Вход с 11.00 до 18.00, кроме понедельника и первой пятницы месяца. Тел. 44-18-83.

Возрастное ограничение: 6+.

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