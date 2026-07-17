Фото: Правительство Рязанской области
Культура и события

Фестиваль моды, рок и Есенин: куда отправиться в Рязани и области в эти выходные

Дарья Петухова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Погода в эти выходные обещает быть хорошей, поэтому предлагаем провести их не дома. В нашей новой афише рассказываем о мероприятиях, которые пройдут в Рязани и области. Главным событием станет фестиваль моды на Рязанской ВДНХ. 15 дизайнеров со всей страны представят свои коллекции. А для любителей природы и поэзии в Константинове традиционно продолжается фестиваль «Есенин Яр». В эту субботу там выступит рок-группа «ДХ».

Все подробности смотрите в нашей новой афише.

18 июля, суббота

Рязанская ВДНХ

Фестиваль «От ремесла к подиуму» (0+) – с 12:00 до 21:30. На Рязанской ВДНХ пройдет международный фестиваль моды и культурного кода. Гостей ждут ремесленный маркет с изделиями мастеров из разных регионов России, мастер-классы и знакомство с народными промыслами. Завершит программу в 20:00 гала-показ коллекций 15 дизайнеров со всей страны.

Музей-заповедник С.А.Есенина в Константинове

Фестиваль «Есенин Яр» (12+) – 15:00. На территории музея-заповедника выступит экологическая рок-группа «ДХ». Музыканты соединяют народные мотивы, этнические инструменты и современное звучание. Посетить концерт можно по входному билету на территорию музея-заповедника, в том числе по Пушкинской карте.

Рязанский цирк

«Жираф шоу» (0+) – 13:00 и 17:00. Жираф Багир – главный участник программы, который выполнит необычные трюки и покажет изящные номера. Зрителей ждёт яркое цирковое представление, рассчитанное на детей и взрослых.

Лесопарк

Выставка-поиск дома для животных «Пойдём домой» (0+) – с 11:00 до 14:00. В Лесопарке пройдет выставка собак и кошек, которые ищут новых хозяев. Гости смогут познакомиться с животными и, возможно, найти себе верного друга. Вход свободный.

19 июля, воскресенье

Рязанский цирк

«Жираф шоу» (0+) – 13:00. Жираф Багир – главный участник программы, который выполнит необычные трюки и покажет изящные номера. Зрителей ждёт яркое цирковое представление, рассчитанное на детей и взрослых.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Суд в Рязани продлил арест директору издания «Своя колокольня» Михаилу Комарову
Следующая статья
Рязанцы выбирают активный туризм и северные экспедиции

Популярные материалы

Новости России

Знакомая Юрия Николаева рассказала подробности смерти его вдовы

Вдова народного артиста России Юрия Николаева Элеонора крайне тяжело...
Общество

Массовое отключение электричества произошло в Рязани вечером 16 июля

Вечером 16 июля жители Рязани столкнулись с перебоями в электроснабжении. Из-за технологического нарушения на сетях произошло два последовательных отключения потребителей, затронувших как центральные улицы, так и спальные районы.
Новости России

Москвичку госпитализировали после неудачного интима — SHOT

Впереди девушку ждет период восстановления, во время которого ей предстоит соблюдать строгую диету и временно отказаться от интимной жизни.
Акценты

Перед пропажей Усольцев 75 раз пересек границу со странными спутниками

В последние годы перед исчезновением бизнесмен Сергей Усольцев 75...
Новости России

Певица Маша Распутина заявила, что отказалась от «позорной» пенсии

Популярная российская певица Маша Распутина заявила в беседе с...
Темы
Культура и события

Миньоны покоряют Голливуд, семейные разборки и безумный отпуск: что покажут кинотеатры Рязани

О киноновинках читайте в нашей новой афише.
Армия и СВО

Для ветеранов СВО запустят новую кадровую программу «Время мастеров»

Об этом сообщил Герой России, член Генсовета «Единой России» Евгений Поддубный во время встречи с военнослужащими и членами их семей в Ставрополе.
Армия и СВО

Ветераны специальной военной операции и их семьи могут бесплатно получить юридическую помощь в фонде «Защитники Отечества

Государственный фонд «Защитники Отечества» содействует в получении бесплатной юридической помощи ветеранам СВО и членам их семей по вопросам предоставления льгот, социальных гарантий, компенсаций и других выплат, обеспечения денежным довольствием, которые предусмотрены действующим законодательством.
Общество

Памятные митинги в честь Героя РФ Игоря Филькина прошли в Шиловском районе

В понедельник, 13 июля, в Шиловском районе прошли памятные мероприятия, посвященные Дню памяти Героя Российской Федерации Игоря Филькина.
Общество

Рязанскую молодёжь обучили основам тактической, спортивной и медицинской подготовки

В Рязанской области завершилась региональная смена «Смены Первых: Юнармейское лето».
Армия и СВО

В Рязани ветераны СВО и их семьи получили квалифицированную нотариальную помощь

На площадке рязанского филиала фонда «Защитники Отечества» состоялось мероприятие по правовому консультированию ветеранов специальной военной операции и членов их семей.
Интересное

Неделя Королевы жезлов: с 13 по 19 июля нельзя принимать решение за двоих

Карта инициативы, уверенности в себе и готовности брать ситуацию в свои руки определит события недели.
Культура и события

«Работа артиста над собой не прекращается никогда». Анастасия Сылка о профессии, ролях и работе в Рязанском театре драмы

В мае на Международном фестивале «Славянские театральные встречи» Анастасия Сылка получила награду за «Лучшую женскую роль второго плана» за роль Марии, служанки в спектакле «Двенадцатая ночь».
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье