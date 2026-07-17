Фестиваль моды, рок и Есенин: куда отправиться в Рязани и области в эти выходные

Погода в эти выходные обещает быть хорошей, поэтому предлагаем провести их не дома. В нашей новой афише рассказываем о мероприятиях, которые пройдут в Рязани и области. Главным событием станет фестиваль моды на Рязанской ВДНХ. 15 дизайнеров со всей страны представят свои коллекции. А для любителей природы и поэзии в Константинове традиционно продолжается фестиваль «Есенин Яр». В эту субботу там выступит рок-группа «ДХ».

Все подробности смотрите в нашей новой афише.

18 июля, суббота

Рязанская ВДНХ

Фестиваль «От ремесла к подиуму» (0+) – с 12:00 до 21:30. На Рязанской ВДНХ пройдет международный фестиваль моды и культурного кода. Гостей ждут ремесленный маркет с изделиями мастеров из разных регионов России, мастер-классы и знакомство с народными промыслами. Завершит программу в 20:00 гала-показ коллекций 15 дизайнеров со всей страны.

Музей-заповедник С.А.Есенина в Константинове

Фестиваль «Есенин Яр» (12+) – 15:00. На территории музея-заповедника выступит экологическая рок-группа «ДХ». Музыканты соединяют народные мотивы, этнические инструменты и современное звучание. Посетить концерт можно по входному билету на территорию музея-заповедника, в том числе по Пушкинской карте.

Рязанский цирк

«Жираф шоу» (0+) – 13:00 и 17:00. Жираф Багир – главный участник программы, который выполнит необычные трюки и покажет изящные номера. Зрителей ждёт яркое цирковое представление, рассчитанное на детей и взрослых.

Лесопарк

Выставка-поиск дома для животных «Пойдём домой» (0+) – с 11:00 до 14:00. В Лесопарке пройдет выставка собак и кошек, которые ищут новых хозяев. Гости смогут познакомиться с животными и, возможно, найти себе верного друга. Вход свободный.

19 июля, воскресенье

Рязанский цирк

«Жираф шоу» (0+) – 13:00. Жираф Багир – главный участник программы, который выполнит необычные трюки и покажет изящные номера. Зрителей ждёт яркое цирковое представление, рассчитанное на детей и взрослых.