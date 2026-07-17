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Общество

Рязанцы выбирают активный туризм и северные экспедиции

Анастасия Мериакри
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Вместо традиционного пляжного отдыха жители Рязанской области все чаще ищут яркие эмоции и уникальные природные локации. Согласно совместному исследованию МегаФона и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», в этом году трафик на сайты, предлагающие необычные и приключенческие туры, вырос почти в 2,5 раза, а каждое седьмое летнее путешествие внутри страны приходится на направления для активного отдыха.

Самыми быстрорастущими направлениями для динамичных путешествий и поиска новых впечатлений стали Арктика и Дальний Восток. Туристы все чаще стремятся увидеть северное сияние, китов, полюбоваться маяками и даже совершить восхождение на вулканы. Кроме того, современные путешественники готовы преодолевать большие расстояния ради неповторимого опыта, который невозможно получить в рамках стандартного курортного отдыха. По данным МегаФона, интерес рязанцев к сложным экспедициям, в том числе к пингвинам в Антарктиду, увеличился на 152%.

Эксперты «Островка» отмечают, что этим летом наиболее популярными направлениями для активного отдыха внутри страны стали также Мурманская область, Приморский край, Карелия, Дагестан, направления Байкала в Иркутской области, Республика Алтай и Алтайский край, Северная Осетия, Красноярский край и Башкирия. При этом заметный рост спроса со стороны российских туристов этим летом показывают регионы Дальнего Востока. Так, число бронирований в отелях и апартаментах в Республике Саха (Якутия) увеличилось сразу на 22% год к году, в Магаданской и Амурской областях показатели выросли на 20% и 19% соответственно.

Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах по России на лето 2026 года составляет 6300 рублей — без изменений относительно прошлого года.

Необычные путешествия жители Рязанской области планируют заранее. В среднем период от момента бронирования отеля или апартаментов до начала поездки в направлениях для приключенческого туризма один из самых продолжительных и достигает трех месяцев. При этом, по данным МегаФона, наибольший объем трафика на ресурсы, предлагающие подобные туры, пришелся на март, когда показатель оказался на 89% выше среднемесячного.

Главными ценителями активного туризма в Центральном федеральном округе, как отмечают аналитики, стали жители Москвы и Московской области, Ярославской и Тверской областей. Рязанская область занимает в этом рейтинге четвёртое место, а пятёрку лидеров замыкает Владимирская область.

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