Глобальное потепление лишает людей 56 часов сна в год и угрожает здоровью

Американские исследователи пришли к неутешительным выводам: изменение климата ежегодно «крадет» у жителей планеты в среднем 56 часов полноценного сна, что эквивалентно почти семи полным ночам отдыха. Более шести часов из этих потерь ученые напрямую связывают с глобальным потеплением, сообщает канал SHOT.

Анализ данных из 1338 городов мира за последние пять лет показал, что с 1970-х годов влияние высоких температур на качество сна усилилось вдвое. Основная проблема заключается в физиологии: ночью организм должен охлаждаться для полноценного восстановления. При температуре воздуха выше 24 градусов этот процесс нарушается, сон становится поверхностным, а критически важная фаза глубокого сна, во время которой восстанавливаются мозг и внутренние органы, сокращается.

Медики предупреждают, что хронический недосып, вызванный жарой, значительно повышает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркты и инсульты, а также способствует росту депрессивных состояний.

Наиболее сильно от жарких ночей страдают жители Ближнего Востока, Индии и стран Юго-Восточной Азии, где потери сна могут достигать 90 часов в год. Однако Россия также находится в зоне риска. В крупных мегаполисах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск, ярко выражен эффект «теплового острова». Из-за обилия бетона, асфальта и плотной застройки города остывают гораздо медленнее, удерживая дневную жару до поздней ночи и провоцируя бессонницу у горожан.