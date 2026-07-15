Эксперт объяснил тактику атаки дронов на Воронеж и назвал вероятные точки запуска

В ночь на 15 июля средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на Воронеж. В результате падения обломков один человек получил ранения, а также были повреждены несколько частных жилых домов.

По имеющимся данным, медицинская помощь потребовалась мужчине 1997 года рождения, который был госпитализирован. Материальный ущерб нанесен трем домовладениям: в одном из зданий осколок пробил стену, в другом повреждены кровля и ограждение, а в третьем пострадала только крыша.

Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в интервью для aif.ru прокомментировал инцидент. По его оценке, если речь идет о дронах самолетного типа, то их запуск, вероятнее всего, производился с территории Сумской или Черниговской областей Украины.

Специалист также обратил внимание на сложность маршрута, который выбрали операторы БПЛА. Траектория полета не была прямолинейной: дроны маневрировали, огибая крупные населенные пункты, зоны действия систем ПВО и военные объекты. Для максимальной скрытности аппараты использовали особенности ландшафта, летая в низинах и оврагах, чтобы избежать обнаружения радарами до момента подлета к цели.