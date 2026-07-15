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Происшествия

В Рязани курьер службы доставки украл велосипед, оставленный у подъезда

Анастасия Мериакри
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Сотрудники отдела МВД по Московскому району Рязани раскрыли кражу двухколесного транспорта, произошедшую на улице Пирогова.

По данным полиции, с заявлением обратилась 45-летняя сотрудница местной больницы. Женщина рассказала, что во время прогулки оставила свой велосипед без какой-либо защиты у подъезда, чтобы ненадолго подняться в квартиру. Однако, вернувшись на улицу всего через 30 минут, она обнаружила, что транспортное средство исчезло.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские опросили очевидцев. Местные жители запомнили, что в момент пропажи велосипеда у дома работал курьер службы доставки с ярким термосумкой, номер на которой они смогли разглядеть.

Эта зацепка позволила быстро выйти на след подозреваемого. Им оказался 37-летний местный житель, работающий курьером. При обыске в его квартире полицейские обнаружили похищенный велосипед на балконе.

Как выяснилось, злоумышленник приехал на доставку на велосипеде, взятом на время у приятеля. Увидев бесхозный транспорт у подъезда, он решил обзавестись собственным средством передвижения для работы. Мужчина вернул другу его технику, а чужую забрал себе и продолжил использовать для развоза заказов, пока его не задержали.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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