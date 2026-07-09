Фото: vk.com/sudpress62
Происшествия

В суде по делу рязанских журналистов огласили детали переговоров о сумме за «блок на негатив»

Алексей Самохин
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В Рязани продолжается судебное разбирательство по делу о вымогательстве, фигурантами которого проходят главный редактор издания «Вид сбоку» Константин Смирнов, бывший главный редактор «Новой газеты — Рязанский выпуск» Алексей Фролов и экс-сотрудница интернет-СМИ Наталья Смольянинова. По версии следствия, обвиняемые требовали крупные денежные суммы у Алексея Роготовского, на тот момент возглавлявшего региональный фонд капитального ремонта, за так называемый «блок на негатив» — отказ от публикации критических материалов о нём.

На предыдущем судебном заседании были представлены материалы, касающиеся обсуждения сроков подобного «блока» — переговоры велись между Роготовским и Смольяниновой, которая, по данным следствия, действовала от имени Фролова. На новом заседании суду представили запись переговоров тех же участников, но уже о конкретной денежной сумме.

Как следует из слов Смольяниновой, прозвучавших в разговоре с Роготовским, обсуждение суммы происходило напрямую с Фроловым — итоговая цифра, которую он назвал после раздумий, составила 100 тысяч рублей ежемесячно. В ходе разговора Роготовский уточнил у Смольяниновой, идёт ли речь именно об «абонентской плате», на что получил утвердительный ответ. Ранее в переговорах фигурировал срок в один год, то есть общая сумма, которую должен был выплатить Роготовский, могла составить 1 миллион 200 тысяч рублей.

Также, по данным обвинения, Смольянинова попросила Фролова временно приостановить публикацию каких-либо материалов до окончательного решения вопроса, пояснив, что условие озвученной ежемесячной платы — это, по сути, плата за молчание. Кроме того, девушка предложила своеобразный «бонус»: помимо оплаченного отказа от негативных публикаций, при определённых обстоятельствах могли выходить и позитивные материалы о Роготовском.

Далее суду представили сведения о личной встрече Роготовского с Фроловым, которая вскоре состоялась. Как ранее сообщалось, именно на этой встрече Смольянинова и Фролов были задержаны непосредственно с переданными Роготовским деньгами — первым платежом в размере 100 тысяч рублей.

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