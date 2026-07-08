Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве девочек, трупы которых нашли в стогу под Рязанью

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл личный приём по резонансным уголовным делам прошлых лет, которые расследуют следственные органы ведомства по Ивановской и Рязанской областям. Особое внимание было уделено делу о гибели двух несовершеннолетних девочек, останки которых почти 35 лет назад обнаружили на территории Рязанской области.

На приём к главе СК обратилась супружеская пара из Липецкой области. По их словам, 30 августа 1990 года их малолетняя дочь вместе с подругой сели на попутный грузовой автомобиль «КамАЗ» на одной из остановок в Липецкой области — после этого девочки пропали без вести. Спустя неделю, 7 сентября 1990 года, в обгоревшем стоге сена неподалёку от села Потапово Милославского района Рязанской области были найдены обгоревшие человеческие останки, которые, как впоследствии установили, принадлежали пропавшим девочкам.

Бастрыкин выслушал родителей погибшей девочки, а также доклад руководителя следственного управления СК России по Рязанской области Олега Васильева об отработанных за эти годы версиях преступления. По итогам приёма председатель ведомства дал ряд поручений, направленных на дальнейшее расследование.

Второе дело — из Ивановской области

Также на приёме рассматривалось дело об исчезновении шестилетнего мальчика по имени Семён, пропавшего в августе 2001 года во дворе собственного дома в городе Гаврилов Посад Ивановской области. Спустя несколько лет в лесу был найден человеческий череп, а генетическая экспертиза, проведённая в 2025 году, подтвердила: он принадлежит пропавшему ребёнку. Руководитель следственного управления СК по Ивановской области Дмитрий Позовский доложил главе ведомства о проделанной работе, после чего также получил конкретные поручения.

Особый контроль и позиция ведомства

По обоим уголовным делам, включая рязанский эпизод, даны указания Главному управлению криминалистики и Судебно-экспертному центру СК России. Ход расследования поставлен на особый контроль в центральном аппарате ведомства.

Бастрыкин подчеркнул, что подобные преступления должны быть раскрыты в кратчайшие сроки, поскольку у следователей, криминалистов и экспертов сегодня есть все необходимые для этого возможности. Он также напомнил, что после образования Следственного комитета из органов прокуратуры было передано свыше 200 тысяч нераскрытых уголовных дел прошлых лет, и работа по ним остаётся одним из приоритетов ведомства — как вопрос восстановления справедливости для жертв и их близких.