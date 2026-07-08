Криминальная драма «Холод» с Любовью Аксёновой выходит на Иви, START и Wink 16 июля

Онлайн-кинотеатры Иви, START и Wink раскрыли дату выхода сериала «Холод» (18+) — премьера на платформах состоится 16 июля.

«Холод» — известная всему миру история графа Монте-Кристо, только в женском обличии и произошедшая в наши дни. Женя (Любовь Аксенова) попадает в тюрьму за преступление, которого не совершала — страшную аварию на Кутузовском проспекте, унесшую жизни ее мужа и шестилетней дочери. В колонии Женя теряет смысл жизни и ищет избавления в смерти, но случайно спасает влиятельную зечку Яну (Линда Лапиньш), отбывающую срок за убийство. В благодарность та возвращает героине смысл продолжать бороться — месть. Два года Яна обучает Женю, как стать сильнее и умнее, параллельно готовя побег. Зритель увидит, на что способен человек, которому нечего терять, и, возможно, поймет для себя: может ли месть быть оправдана и всегда ли она разрушительна?

Любовь Аксёнова, актриса: «Женя кажется хрупкой и беззащитной, но после потери близких в ней обнаруживается невероятная сила. Меня тронуло, как она проходит сквозь настоящий ад, перековывая боль в волю.

«Холод» начинается как драма и постепенно превращается в напряженный триллер с элементами боевика. Но в центре остается важный вопрос: можно ли добиться справедливости и не оказаться в замкнутом круге мести? Мне кажется, именно поэтому сериал не только держит в напряжении, но и заставляет задуматься».

Производством проекта занимались онлайн-кинотеатры Иви, START и Wink, а также кинокомпания Algorithm. Продюсерами сериала выступили Павел Буря, Алексей Казаков и Даниил Махорт, исполнительным продюсером — Анастасия Кинс. Автором сценария и режиссером-постановщиком также стал Алексей Казаков.

Роли в сериале исполнили Любовь Аксенова, Лариса Гузеева, Линда Лапиньш, Петр Федоров, Александр Аверин, Максим Бойко, Ксения Каталымова, Денис Прытков, Олег Васильков, Александра Бабаскина, Евгений Харитонов, Олег Рязанцев, Денис Прытков, Влад Ценев, Ольга Смирнова, Всеволод Володин и другие.

Все фото — Иви / START / Wink