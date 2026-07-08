Новости кино и ТВ

Криминальная драма «Холод» с Любовью Аксёновой выходит на Иви, START и Wink 16 июля

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Онлайн-кинотеатры Иви, START и Wink раскрыли дату выхода сериала «Холод» (18+) — премьера на платформах состоится 16 июля.

«Холод» — известная всему миру история графа Монте-Кристо, только в женском обличии и произошедшая в наши дни. Женя (Любовь Аксенова) попадает в тюрьму за преступление, которого не совершала — страшную аварию на Кутузовском проспекте, унесшую жизни ее мужа и шестилетней дочери. В колонии Женя теряет смысл жизни и ищет избавления в смерти, но случайно спасает влиятельную зечку Яну (Линда Лапиньш), отбывающую срок за убийство. В благодарность та возвращает героине смысл продолжать бороться — месть. Два года Яна обучает Женю, как стать сильнее и умнее, параллельно готовя побег. Зритель увидит, на что способен человек, которому нечего терять, и, возможно, поймет для себя: может ли месть быть оправдана и всегда ли она разрушительна? 

Любовь Аксёнова, актриса: «Женя кажется хрупкой и беззащитной, но после потери близких в ней обнаруживается невероятная сила. Меня тронуло, как она проходит сквозь настоящий ад, перековывая боль в волю.

«Холод» начинается как драма и постепенно превращается в напряженный триллер с элементами боевика. Но в центре остается важный вопрос: можно ли добиться справедливости и не оказаться в замкнутом круге мести? Мне кажется, именно поэтому сериал не только держит в напряжении, но и заставляет задуматься». 

Производством проекта занимались онлайн-кинотеатры Иви, START и Wink, а также кинокомпания Algorithm. Продюсерами сериала выступили Павел Буря, Алексей Казаков и Даниил Махорт, исполнительным продюсером — Анастасия Кинс. Автором сценария и режиссером-постановщиком также стал Алексей Казаков. 

Роли в сериале исполнили Любовь Аксенова, Лариса Гузеева, Линда Лапиньш, Петр Федоров, Александр Аверин, Максим Бойко, Ксения Каталымова, Денис Прытков, Олег Васильков, Александра Бабаскина, Евгений Харитонов, Олег Рязанцев, Денис Прытков, Влад Ценев, Ольга Смирнова, Всеволод Володин и другие.

Все фото — Иви / START / Wink

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Жена, муж и его брат задержаны за серию нападений на женщин в Рязани
Следующая статья
В Госдуме назвали идею выплат за годовщину брака неэффективной мерой

Популярные материалы

Новости России

Москвич сломал импортный фаллопротез за 750 тысяч, пытаясь впечатлить подруг

37-летний местный житель повредил дорогой импортный фаллопротез, пытаясь устроить шоу для своих спутниц.
Транспорт и дороги

Эксперт назвал сроки решения проблем с бензином в России

По его словам, власти работают над организацией дополнительных поставок топлива из стран, которые специализируются на экспорте бензина. В частности, речь идет об импорте из государств дальнего зарубежья, включая Индию.
Новости России

Стало известно, откуда велась массовая атака БПЛА на Санкт-Петербург

Средства противовоздушной обороны уничтожили 72 беспилетных летательных аппарата над территорией Ленинградской области в ночь на 4 июля.
Происшествия

В Рязани возле многоэтажки обнаружили тела двух молодых девушек — соцсети

В Рязани возле многоэтажного дома на улице Бирюзова обнаружили тела двух человек. По информации очевидцев, погибшими оказались две молодые девушки.
Интересное

Жириновский знал содержание звонков Путина и Трампа: пророчество, от которого в ужасе замирает Запад

Старое выступление лидера ЛДПР вновь стало вирусным. Многие увидели в нём прямой намёк на сегодняшние события.
Темы
Политика

Генерал Попов: взорванный под Киевом объект был секретной базой НАТО

В Сети разошлись кадры последствий детонации гигантского склада боеприпасов на территории киевского машиностроительного завода «Визар» в районе Вишнёвого — удар был нанесён 6 июля.
Погода

Учёные: геомагнитная обстановка в ближайшие дни останется спокойной

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, в ближайшие сутки магнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии — прогнозируемый геомагнитный индекс Kp составляет 3,67 для средних широт, включая Рязань. 
Происшествия

Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве девочек, трупы которых нашли в стогу под Рязанью

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл личный приём по резонансным уголовным делам прошлых лет, которые расследуют следственные органы ведомства по Ивановской и Рязанской областям.
Новости кино и ТВ

Актриса Екатерина Шкуро объявила о помолвке через полгода после расставания с мужем

Комментируя произошедшее, Шкуро призналась, что давно мечтала о традиционном предложении руки и сердца, и вот эта мечта наконец сбылась
Общество

85% россиян считают, что о финансах в семье нужно говорить открыто

Сбер выяснил, как россияне ведут семейный бюджет и заботятся о близких
Общество

В Рязани администрация ищет возможных наследников квартир и жилых помещений

Администрация города Рязани сообщила о начале процедуры оформления муниципальной собственности на ряд жилых помещений, которые могут быть признаны выморочным имуществом — то есть имуществом умерших собственников, у которых не нашлось наследников либо наследники не вступили в свои права.
Культура и события

В Рязани снимают видеоклип для гимна «Движения Первых»

Проект реализуют АНО «АртМастерс» совместно с Российским движением детей и молодёжи «Движение Первых» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Общество

В Госдуме назвали идею выплат за годовщину брака неэффективной мерой

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой выплачивать семьям по 5 тысяч рублей за пять лет совместной жизни в браке и по 10 тысяч — за десять лет.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье