Рязанцы стали чаще заключать договоры добровольного медицинского страхования

В Рязанской области стали заключать больше договоров добровольного медицинского страхования. В январе-марте 2026 года жители региона оформили 10,8 тысяч полисов ДМС. Это на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основная часть — это корпоративное страхование, которое оплачивают работодатели.

Выплаты по ДМС также стали больше. Во-первых, увеличилось число застрахованных, во-вторых, выросла средняя страховая выплата на фоне инфляции.

Чаще страховались и автомобилисты. Поддержку рынку оказал рост продаж новых автомобилей и выданных автокредитов. Число оформленных полисов ОСАГО в 1,5 раза превышает показатель I квартала 2025 года — 124,6 тысячи штук. Средняя стоимость полиса при этом снизилась почти на треть, до 4320 рублей.

«И по автокаско средняя премия остается невысокой: у водителей более популярны недорогие программы с ограниченным набором рисков и договоров с франшизой. Кроме того, распространение получают краткосрочные полисы, которые люди покупают, например, на время поездки. Это также влияет на среднюю стоимость», — пояснил управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов.

За первые три месяца года страховые выплатили рязанцам по полисам ОСАГО 332,4 млн рублей. Рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 11,4%. Еще 262,4 млн рублей получили при страховых случаях владельцы автокаско. Выплаты увеличились, так как дорожал ремонт — больше стали стоить запчасти.

Всего январе-марте жители области оформили 257,9 тысяч договоров страхования на 3,1 млрд рублей.