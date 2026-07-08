В Рязанском районе председателя кооператива будут судить после тяжелой травмы рабочего

Прокуратура Рязанского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего председателя производственного кооператива. Его обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью работника.

По версии следствия, в феврале 2026 года на лесопилке в селе Льгово мужчина распиливал доски и брус на многопильном станке. При этом он не прошел необходимое обучение и не имел профессиональной подготовки для выполнения таких работ.

Не дождавшись полной остановки пил, рабочий попытался убрать древесину руками. В этот момент вращающийся механизм затянул кисть внутрь станка, а от резкого рывка мужчина ударился головой о металлический корпус оборудования.

Пострадавший получил тяжелые травмы. Следствие считает, что причиной несчастного случая стали нарушения требований охраны труда, допущенные председателем производственного кооператива.

Уголовное дело направили в Рязанский районный суд. По части 1 статьи 143 УК РФ обвиняемому грозит наказание вплоть до одного года лишения свободы.