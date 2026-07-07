На улице Дзержинского в Рязани легковушка сбила мужчину на электровелосипеде

В понедельник, 6 июля, в Железнодорожном районе Рязани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двухколесного электротранспорта. Около 12:20 возле дома №3 по улице Дзержинского столкнулись автомобиль и электровелосипед.

По предварительным данным Госавтоинспекции, за рулем кроссовера «Митсубиси» находился 47-летний житель Рязанского района. Вторым участником аварии стал 24-летний рязанец, управлявший электрическим велосипедом.

В результате удара молодой человек, находившийся за рулем электровелосипеда, получил травмы. Ему понадобилась медицинская помощь.

По факту ДТП сотрудники дорожной полиции проводят официальную проверку.