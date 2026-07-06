Москвич сломал импортный фаллопротез за 750 тысяч, пытаясь впечатлить подруг

Необычный и дорогостоящий курьез произошел в Москве. 37-летний местный житель повредил дорогой импортный фаллопротез, пытаясь устроить шоу для своих спутниц. Об этом сообщает канал Mash.

Мужчина ранее потратил 750 тысяч рублей на установку импортного интимного импланта. Однако, как выяснилось, использовать дорогостоящее медицинское устройство он решил не только по прямому назначению. Ради развлечения и демонстрации своей «мощи» москвич начал пробивать картонные коробки на глазах у девушек.

Первые три коробки поддались мужчины. Однако на четвертом картонном ящике раздался характерный хруст. В результате неосторожного трюка имплант оказался сломан, что привело к полному краху романтического вечера.

Инцидент обернулся для москвича серьезными финансовыми и моральными потерями. Девушки остались расстроены, а сам мужчина столкнулся с необходимостью срочного обращения к специалистам. По предварительным данным, восстановление сломанного импланта обойдется ему еще в 200 тысяч рублей.

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