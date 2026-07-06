В Белгородской области дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус, пострадали 6 человек

В Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал рейсовый пассажирский автобус на участке автодороги Никольское — Таврово Белгородского округа. В результате теракта пострадали шесть человек, среди которых двое детей. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в своем канале в МАХ.

По словам главы региона, удар был нанесен целенаправленно по гражданскому транспорту.

«Сегодня киевский режим в очередной раз показал свою террористическую сущность, напав на мирных граждан. Это целенаправленный удар по гражданскому транспорту, по мирным людям, которые ехали по своим повседневным делам», — подчеркнул Александр Шуваев. Он назвал подобные действия не имеющими оправдания.

Наиболее серьезные ранения получили маленькие пассажиры. В детскую областную клиническую больницу госпитализированы двое детей. Годовалая девочка получила множественные непроникающие осколочные ранения лица, шеи, головы и грудной клетки. Медики оценивают её состояние как тяжелое. 10-летний мальчик получил минно-взрывную травму и акубаротравму. Оба ребенка находятся под наблюдением врачей, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В городскую больницу №2 города Белгорода для обследования доставлены трое взрослых пассажиров. Еще одной женщине бригада скорой медицинской помощи оказала помощь непосредственно на месте происшествия, от предложенной госпитализации она отказалась.

Врио губернатора Александр Шуваев взял восстановление всех пострадавших на личный контроль. «Обеспечим всё необходимое для их скорейшего выздоровления», — пообещал глава региона.

Транспортное средство, следовавшее по маршруту, получило значительные повреждения.