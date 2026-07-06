В Рязанской области 7 июля ожидаются дожди и грозы при температуре до +24°С

Переменная погода с кратковременными дождями и местами грозами ожидается в Рязанской области во вторник, 7 июля. Об этом сообщают синоптики регионального ЦГМС.

В течение дня небо будет облачным с прояснениями. Осадки прогнозируются кратковременные, в отдельных районах области возможны грозы.

Ветер ожидается юго-западный, скоростью 6-11 метров в секунду. При грозах возможны порывы до 15 метров в секунду, что требует особой осторожности при нахождении на улице.

Ночью температура воздуха составит +9…+14°С. Утром и в вечерние часы будет ощущаться заметная прохлада. Днем воздух прогреется до комфортных +19…+24°С.