Изображение от vecstock на Freepik
Новости России

Киев отказался от предложения России забрать тела боевиков ВСУ из Константиновки

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Министерство обороны Российской Федерации официально сообщило, что киевский режим отказался от предложенной Москвой гуманитарной акции по передаче тел погибших военнослужащих ВСУ в Константиновке Донецкой Народной Республики.

4 июля 2026 года российское военное ведомство выступило с инициативой передать Киеву тела погибших украинских военных. Это стало возможным после полного установления контроля над Константиновкой и прекращения там активных боевых действий. Для реализации акции Россия предложила украинской стороне объявить локальное прекращение огня 6 июля в период с 12:00 до 18:00 по московскому времени. О своем согласии Киев должен был уведомить российское командование до 12:00 мск 5 июля.

В ходе проработки вопроса по каналам спецслужб украинская сторона официально ответила отказом.

«Таким образом, киевский режим не сделал абсолютно ничего, чтобы тела погибших украинских военнослужащих были достойно захоронены родственниками. Украинские власти еще раз продемонстрировали свое отношение к погибшим военнослужащим как к расходному материалу, который главным образом собирается на линию фронта в результате принудительной мобилизации», — подчеркнули в Минобороны России.

Российская гуманитарная инициатива вызвала беспрецедентный интерес мировой прессы. Свыше 20 редакций иностранных средств массовой информации из различных стран и континентов выразили готовность прибыть в Константиновку, чтобы лично задокументировать и осветить процесс передачи тел погибших. Однако из-за отказа Киева эта международная миссия не состоится.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В Рязани телевизор упал с 14-го этажа на припаркованный автомобиль
Следующая статья
Жители рязанского дома обратились к Бастрыкину из-за разрухи и бездействия властей

Популярные материалы

Новости России

Стало известно, откуда велась массовая атака БПЛА на Санкт-Петербург

Средства противовоздушной обороны уничтожили 72 беспилетных летательных аппарата над территорией Ленинградской области в ночь на 4 июля.
Новости России

Генерал рассказал, откуда запустили дроны по Подмосковью

Подмосковье в ночь на 3 июля снова пытались атаковать беспилотники. Генерал-майор Сергей Липовой рассказал, откуда летели дроны и почему почти ни один из них не долетел до цели.
Новости России

Поиски засекречены: в деле пропавших Усольцевых произошел новый поворот

Сын Ирины Усольцевой — Данил Баталов — заявил в открытом обращении, что его не допускают к поисковым работам, в то время как местные жители и охотники всё больше склоняются к версии об инсценировке исчезновения.
Интересное

Европа в огне, не надо было злить Россию: сбывается пророчество Нострадамуса, которого так боится Запад

Рекордная жара в Европе вновь заставила говорить о древнем предсказании Нострадамуса и библейских знамениях.
Интересное

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля для всех знаков зодиака

Середина лета вступает в свои права, и звезды советуют не торопиться. Эта неделя — про осознанность, а не про гонку за результатами.
Темы
Происшествия

Жители рязанского дома обратились к Бастрыкину из-за разрухи и бездействия властей

Речь идет о доме 1962 года постройки, расположенном на улице Юннатов. По словам заявительницы, здание находится в критическом состоянии.
Общество

В Рязани телевизор упал с 14-го этажа на припаркованный автомобиль

Необычный и потенциально опасный инцидент произошел в Рязани 5 июля. По словам очевидцев, с 14-го этажа жилого дома на улице Брестской был выброшен телевизор
Погода

В Рязанской области 6 июля ожидаются дожди и грозы при температуре до +25°С

Переменная погода с кратковременными дождями и грозами ожидается в Рязанской области в понедельник, 6 июля.
Новости России

В Москве набирает популярность схема «суррогатных браков» ради экономии миллионов

В столице набирает обороты новая мошенническая схема, получившая название «суррогатный брак». Мужчины используют доверчивых девушек для вынашивания детей, чтобы избежать многомиллионных трат на легальные услуги суррогатных матерей.
Общество

Глава Росгвардии Виктор Золотов посетил социальные объекты Сасовского округа

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, главнокомандующий Росгвардией, Герой России генерал армии Виктор Золотов в рамках рабочей поездки в Рязанскую область посетил Сасовский округ.
Интересное

Старец Илий перед смертью оставил пророчество о финале СВО

Фролов также рассказал, что в последние годы схиархимандрит активно помогал российским военным. Во сне старец нередко видел позиции противника и направления его ударов.
Новости России

Российские войска полностью освободили Константиновку

Константиновка стала первым городом из Славянско-Краматорской агломерации, освобожденным российскими войсками. С 2014 года Вооруженные силы Украины превращали населенный пункт в укрепленный район.
Погода

Две волны осадков и жара до 30°С ждет жителей Москвы и Подмосковья на следующей неделе

На следующей неделе в столичный регион вернется летняя жара с температурой воздуха до плюс 30 градусов.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье