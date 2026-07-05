Министерство обороны Российской Федерации официально сообщило, что киевский режим отказался от предложенной Москвой гуманитарной акции по передаче тел погибших военнослужащих ВСУ в Константиновке Донецкой Народной Республики.

4 июля 2026 года российское военное ведомство выступило с инициативой передать Киеву тела погибших украинских военных. Это стало возможным после полного установления контроля над Константиновкой и прекращения там активных боевых действий. Для реализации акции Россия предложила украинской стороне объявить локальное прекращение огня 6 июля в период с 12:00 до 18:00 по московскому времени. О своем согласии Киев должен был уведомить российское командование до 12:00 мск 5 июля.

В ходе проработки вопроса по каналам спецслужб украинская сторона официально ответила отказом.

«Таким образом, киевский режим не сделал абсолютно ничего, чтобы тела погибших украинских военнослужащих были достойно захоронены родственниками. Украинские власти еще раз продемонстрировали свое отношение к погибшим военнослужащим как к расходному материалу, который главным образом собирается на линию фронта в результате принудительной мобилизации», — подчеркнули в Минобороны России.

Российская гуманитарная инициатива вызвала беспрецедентный интерес мировой прессы. Свыше 20 редакций иностранных средств массовой информации из различных стран и континентов выразили готовность прибыть в Константиновку, чтобы лично задокументировать и осветить процесс передачи тел погибших. Однако из-за отказа Киева эта международная миссия не состоится.