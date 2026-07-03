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Новости России

Суд вынес приговоры по делу о подготовке покушения на Маргариту Симоньян

Алексей Самохин
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Второй западный окружной военный суд признал виновными 12 фигурантов дела о подготовке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян. Осужденным назначили наказание от 6 до 20 лет лишения свободы. 

Как сообщает «Интерфакс», самый длительный срок получил Михаил Балашов. По данным Генпрокуратуры РФ, ему назначили 20 лет колонии, штраф в размере 800 тысяч рублей, а также запрет на администрирование интернет-сайтов и каналов сроком на два года после освобождения.

Остальные участники группы получили до 18 лет лишения свободы и денежные штрафы. Суд признал их виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая организацию деятельности террористической организации и участие в ней, приготовление к убийству, а также попытку незаконного приобретения оружия.

По версии следствия, осужденные состояли в запрещенной в России неонацистской группировке, признанной террористической организацией. В Генпрокуратуре заявили, что участники группы совершили ряд преступлений экстремистской направленности, фиксировали свои действия на видео и публиковали записи в интернете.

Следствие также установило их причастность к хулиганским действиям и разбойным нападениям на граждан, в том числе на выходцев из Таджикистана и Узбекистана.

По материалам дела, летом 2023 года Михаил Балашов получил предложение организовать убийство Маргариты Симоньян за денежное вознаграждение. После этого он вместе с сообщниками вел наблюдение за местами проживания и работы журналистки.

Для совершения преступления планировалось использовать автоматическое оружие, спрятанное в одном из московских гаражей. Балашова задержали в момент, когда он пытался забрать автомат.

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