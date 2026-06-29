Алла Пугачёва, кадр из видео
Новости России

Концертный директор Пугачевой рассказала о состоянии ее здоровья после операций на сердце

Анастасия Мериакри
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Елена Чупракова, концертный директор Аллы Пугачевой, отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о состоянии здоровья певицы. Ранее канал Mash сообщил, что 77-летняя примадонна перенесла две операции на сердце, из-за чего ее организм перестал выдерживать тяжелые нагрузки.

По данным источников, полгода назад Пугачева находилась в одной из европейских клиник, где ей провели операции. После этого у артистки якобы начались боли в груди и одышка. Отмечалось, что именно по состоянию здоровья певица завершила карьеру и отказалась от крупного выступления в Таиланде, за которое ей предлагали гонорар в размере 2 миллионов долларов.

Елена Чупракова в беседе со Starhit опровергла информацию о выгодном предложении из Таиланда. По ее словам, никаких подобных предложений ей не поступало.

«Да, я ее концертный директор, и мы на связи. Но Алла Борисовна не дает концертов уже 10-12 лет! О том, что она готова рассмотреть дорогие предложения, у меня не было информации», — подчеркнула Чупракова.

Она также отметила, что живет в Москве, в то время как Пугачева на Кипре, поэтому не владеет полной информацией о всех аспектах жизни певицы.

Касательно здоровья артистки концертный директор дала сдержанный комментарий: «Как говорил мой знакомый врач, все соответственно возрасту. По поводу остального я не в курсе, ничего не знаю».

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