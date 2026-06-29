Рязанец получил доступ к Госуслугам чужого человека, чтобы открыть виртуальную карту

Железнодорожный межрайонный следственный отдел Рязани возбудил уголовное дело в отношении местного жителя. Ему инкриминируют неправомерный оборот средств платежей (части 1 и 6 статьи 187 УК РФ).

По версии следствия, в феврале 2026 года мужчина решил незаконно обогатиться. Он добыл контактные и паспортные данные незнакомого ему человека. Используя эту информацию, рязанец получил несанкционированный доступ к аккаунту жертвы на портале «Госуслуги».

Завладев учетной записью, злоумышленник открыл на чужое имя виртуальную банковскую карту и привязанный к ней расчетный счет в кредитной организации. После этого он начал проводить незаконные финансовые операции, в том числе обналичивать криптовалюту и переводить денежные средства, не являясь законным владельцем электронного средства платежа.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Следователи не исключают, что у подозреваемого могут быть и другие аналогичные эпизоды преступной деятельности. Расследование продолжается.

Следственное управление СК России по Рязанской области напоминает, что законодательство предусматривает суровую ответственность за неправомерный оборот средств платежей (к которым относятся платежные карты, электронные кошельки и расчетные счета). В зависимости от квалификации деяния, злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет, а также крупные штрафы.