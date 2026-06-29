В Минэкономразвития Рязанской области объяснили перебои с бензином на заправках

В понедельник, 29 июня, в Рязани и ряде районов области водители продолжают сталкиваться с перебоями в поставках топлива. На многих автозаправочных станциях наблюдается нехватка бензина, а в некоторых местах введены временные ограничения на его продажу.

Массовые жалобы от жителей региона поступают в социальные сети губернатору Рязанской области Павлу Малкову. В связи с сложившейся ситуацией Министерство экономического развития региона выпустило официальный комментарий, чтобы прояснить положение дел на топливном рынке.

По данным ведомства, основной причиной временных неудобств стал резкий скачок потребления топлива. В министерстве отметили значительное увеличение среднесуточного спроса на бензин со стороны населения. Именно этот ажиотажный спрос привел к тому, что на отдельных АЗС топливо заканчивается быстрее, чем происходит его подвоз.

Чтобы справиться с возросшей нагрузкой, ведущие топливные компании региона переведены на усиленный режим работы. Логистические службы делают все возможное для максимально оперативного обеспечения поставок и удовлетворения потребностей рязанских водителей.

В Минэкономразвития подчеркнули, что понимают беспокойство жителей и заверили, что ситуация с обеспечением региона топливом находится на постоянном контроле у властей. Ведомство принимает все необходимые меры для скорейшей стабилизации ситуации и нормализации работы АЗС в штатном режиме.