Фото: телеканал "Россия"
Новости кино и ТВ

Стартует третий сезон Народного кастинга шоу «Ну-ка все вместе»

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В понедельник, 10 июля, в 21:30 на телеканале «Россия» состоится премьера третьего сезона вокального проекта «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг» (12+). В этом году география шоу значительно расширилась — очные отборы впервые пройдут в Ростове-на-Дону, Владикавказе, Самаре, Казани и Перми. Всего телезрители увидят пять отборочных туров.

Ажиотаж вокруг проекта не утихает, а только набирает обороты. По статистике нового сезона, музыкальная команда проекта прослушала около 5000 претендентов. Среди подавших заявки — как профессиональные вокалисты, так и любители, представители разных поколений и музыкальных жанров: от народного вокала до рэпа, от академического пения до джаза.

На очные отборы выстраиваются целые очереди, ведь проект дает реальный шанс заявить о себе на всю страну без необходимости ехать в Москву. Этим шансом уже успешно воспользовались победитель седьмого сезона Илья Булыгин из Воронежа, начинавший свой путь с кастинга в Омске, и Надежда Самкова, прошедшая отбор в Новосибирске и ставшая экспертом в сотне третьего сезона «Ну-ка, все вместе! Хором!».

Бессменными ведущими «Народного кастинга» остаются Николай Басков и Сергей Лазарев. Уже третий год подряд они лично оценивают конкурсантов, поддерживая их и создавая ту самую теплую атмосферу, за которую зрители полюбили шоу.

В этом сезоне компанию им составили известные музыкальные эксперты сотни — представители разных жанров и школ: Олеся Евстигнеева, Ирина Олифер, Григорий Юрченко, Арсений Бородин, Андрей Солод, Николай Ерохин, Андрей Билль, Дарья Храмова, Этери Бериашвили, Алина Яровая, Брендон Стоун, Альберт Жалилов, Владимир Коробка, Миляуша Таминдарова, Ирина Ортман и Анна Еськова.

Задача вокалиста предельно проста и одновременно сложна: за полторы минуты убедить каждого из десяти членов звездного жюри нажать свою кнопку. Для этого недостаточно просто хорошо петь — необходимо задеть душу каждого судьи. Эксперты относятся к конкурсантам с пониманием и теплом, осознавая их волнение. Бывает, что исполнитель выбирает неудачную композицию, и в таких случаях члены жюри иногда дают второй шанс — предлагают спеть другую песню, что часто помогает получить решающий балл.

Николай Басков сравнил проект с поиском сокровищ: «Народный кастинг — это как прииск, где мы ищем золотые самородки. Вы же видели, как меняются судьбы многих вокалистов, выступивших на нашей сцене. Участие в этом проекте — это большой шанс, нельзя его упускать».

Сергей Лазарев отметил важность комплексного подхода: «Я всегда говорю о том, что обязательно надо иметь все слагаемые успешного выступления вкупе: это, безусловно, талант, голос, хороший правильный репертуар, и внешний образ, конечно, тоже влияет. А самое главное — выходить на сцену и получать удовольствие».

Успех в «Народном кастинге» складывается из голоса, харизмы, искренности, правильного выбора песни и доли везения. Только те счастливчики, кому удастся достичь такого симбиоза, пройдут дальше на пути к новому восьмому сезону вокального гранд-шоу «Ну-ка, все вместе!».

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В Минэкономразвития Рязанской области объяснили перебои с бензином на заправках

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

ТНТ раскрыл имена новых звездных пар реалити «Большой куш 2»

Телеканал ТНТ продолжает интриговать зрителей и раскрыл имена еще двух звездных пар, которые примут участие в азартном реалити-шоу «Большой куш 2» (16+).
Новости кино и ТВ

Скончавшийся актёр сериала «Невский» Андрей Усольцев скрывал тяжёлый недуг

Российский актёр и писатель Андрей Усольцев, скончавшийся 27 июня, в последние годы жизни боролся с тяжёлым заболеванием, которое скрывал от коллег и друзей.
Интересное

 «Отрубить голову дракону»: сын Жириновского раскрыл тайное пророчество отца

Украина — только начало. Главная цель — Лондон. Именно там находится «голова дракона». Что сделать России, чтобы пришла победа?
Новости России

Журналисты проехали по М-4 и рассказали о ситуации с бензином на пути к морю

Корреспонденты «Российской газеты» проехали по нескольким участкам главной трассы...
Новости России

Бабушка раскрыла детали убийства 12-летней внучки на кладбище в Кемерово

Девочка, тело которой нашли на кладбище в Кемерове, в...
Темы
Общество

В Минэкономразвития Рязанской области объяснили перебои с бензином на заправках

На многих автозаправочных станциях наблюдается нехватка бензина, а в некоторых местах введены временные ограничения на его продажу.
Происшествия

Рязанец получил доступ к Госуслугам чужого человека, чтобы открыть виртуальную карту

По версии следствия, в феврале 2026 года мужчина решил незаконно обогатиться. Он добыл контактные и паспортные данные незнакомого ему человека.
Новости России

Концертный директор Пугачевой рассказала о состоянии ее здоровья после операций на сердце

Елена Чупракова, концертный директор Аллы Пугачевой, отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о состоянии здоровья певицы. Ранее сообщалось, что 77-летняя примадонна перенесла две операции на сердце.
Общество

Рязанская компания выплатит 190 тысяч рублей работнице, уволенной из-за конфликта с главбухом

28 апреля 2025 года рязанка была уволена из организации в связи с сокращением штата работников. Однако женщина не согласилась с официальной формулировкой и обратилась в суд.
Новости кино и ТВ

Евгений Миллер и Александр Обласов сыграют напарников в новом детективе «Толстый и Тонкий»

Телеканал НТВ дал старт производству нового многосерийного детектива под рабочим названием «ТТ». Главные роли в проекте достались популярным актерам Евгению Миллеру и Александру Обласовым.
Происшествия

Беспилотник сбит над Рязанской областью днём 29 июня

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что днем 29 июня дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили один беспилотный летательный аппарат над территорией региона.
Новости России

Пляжи Анапы затянуло водорослями, туристы жалуются на неприятный запах

Курортный сезон в Анапе омрачился массовой жалобой отдыхающих на состояние пляжей. Береговая линия города оказалась затянута водорослями, что создает серьезные неудобства для туристов.
Происшествия

В Рязанской области 10 магазинов оштрафованы за продажу алкоголя в День студента

В ходе рейдов на улицах Рязани и в центре города сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность 120 граждан. Также было выявлено и пресечено 10 нарушений миграционного законодательства.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье