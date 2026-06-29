Стартует третий сезон Народного кастинга шоу «Ну-ка все вместе»

В понедельник, 10 июля, в 21:30 на телеканале «Россия» состоится премьера третьего сезона вокального проекта «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг» (12+). В этом году география шоу значительно расширилась — очные отборы впервые пройдут в Ростове-на-Дону, Владикавказе, Самаре, Казани и Перми. Всего телезрители увидят пять отборочных туров.

Ажиотаж вокруг проекта не утихает, а только набирает обороты. По статистике нового сезона, музыкальная команда проекта прослушала около 5000 претендентов. Среди подавших заявки — как профессиональные вокалисты, так и любители, представители разных поколений и музыкальных жанров: от народного вокала до рэпа, от академического пения до джаза.

На очные отборы выстраиваются целые очереди, ведь проект дает реальный шанс заявить о себе на всю страну без необходимости ехать в Москву. Этим шансом уже успешно воспользовались победитель седьмого сезона Илья Булыгин из Воронежа, начинавший свой путь с кастинга в Омске, и Надежда Самкова, прошедшая отбор в Новосибирске и ставшая экспертом в сотне третьего сезона «Ну-ка, все вместе! Хором!».

Бессменными ведущими «Народного кастинга» остаются Николай Басков и Сергей Лазарев. Уже третий год подряд они лично оценивают конкурсантов, поддерживая их и создавая ту самую теплую атмосферу, за которую зрители полюбили шоу.

В этом сезоне компанию им составили известные музыкальные эксперты сотни — представители разных жанров и школ: Олеся Евстигнеева, Ирина Олифер, Григорий Юрченко, Арсений Бородин, Андрей Солод, Николай Ерохин, Андрей Билль, Дарья Храмова, Этери Бериашвили, Алина Яровая, Брендон Стоун, Альберт Жалилов, Владимир Коробка, Миляуша Таминдарова, Ирина Ортман и Анна Еськова.

Задача вокалиста предельно проста и одновременно сложна: за полторы минуты убедить каждого из десяти членов звездного жюри нажать свою кнопку. Для этого недостаточно просто хорошо петь — необходимо задеть душу каждого судьи. Эксперты относятся к конкурсантам с пониманием и теплом, осознавая их волнение. Бывает, что исполнитель выбирает неудачную композицию, и в таких случаях члены жюри иногда дают второй шанс — предлагают спеть другую песню, что часто помогает получить решающий балл.

Николай Басков сравнил проект с поиском сокровищ: «Народный кастинг — это как прииск, где мы ищем золотые самородки. Вы же видели, как меняются судьбы многих вокалистов, выступивших на нашей сцене. Участие в этом проекте — это большой шанс, нельзя его упускать».

Сергей Лазарев отметил важность комплексного подхода: «Я всегда говорю о том, что обязательно надо иметь все слагаемые успешного выступления вкупе: это, безусловно, талант, голос, хороший правильный репертуар, и внешний образ, конечно, тоже влияет. А самое главное — выходить на сцену и получать удовольствие».

Успех в «Народном кастинге» складывается из голоса, харизмы, искренности, правильного выбора песни и доли везения. Только те счастливчики, кому удастся достичь такого симбиоза, пройдут дальше на пути к новому восьмому сезону вокального гранд-шоу «Ну-ка, все вместе!».