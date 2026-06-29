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Общество

В лесах Рязанской области МЧС объявило 5 класс пожароопасности

Анастасия Мериакри
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Главное управление МЧС России по Рязанской области предупреждает жителей региона о неблагоприятных погодных условиях. В период с 30 июня по 2 июля на территории области местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность — 5 класс.

Чрезвычайная пожарная опасность — это высшая, пятая категория опасности, которая свидетельствует о крайне неблагоприятных условиях для возникновения и распространения лесных и природных пожаров. В такой период даже небольшая искра или непотушенный окурок могут привести к масштабному возгоранию, которое быстро распространяется на большие площади.

В связи с объявлением чрезвычайной пожароопасности спасатели настоятельно призывают рязанцев соблюдать повышенные меры предосторожности:

  • Категорически запрещено разжигать костры в лесах, на полях и вблизи сухой травы
  • Нельзя сжигать мусор и сухую растительность на дачных участках
  • Следует воздержаться от посещения лесов, особенно в жаркую и ветреную погоду
  • Необходимо тщательно тушить окурки и спички перед тем, как их выбросить
  • Родителям стоит объяснить детям опасность игр с огнем в природных условиях

Если вы стали участником или свидетелем пожара или другой чрезвычайной ситуации, немедленно сообщите об этом спасателям: для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону — 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112.

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