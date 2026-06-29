Условия семейной ипотеки с 1 июля не изменятся

Вице-премьер Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин сообщил, что условия программы семейной ипотеки на территории России с 1 июля 2026 года останутся без изменений.

По словам вице-премьера, вокруг программы велось много дискуссий, однако на данный момент принято решение сохранить действующие условия.

«Было много обсуждений, но могу сказать, что с 1 июля ничего не изменится, пока условия остаются прежними», — подчеркнул Марат Хуснуллин.

На площадке Правительства совместно со всеми заинтересованными ведомствами продолжается проработка различных вариантов модернизации программы. Ключевая задача — повысить адресность поддержки и обеспечить положительный эффект на демографическую ситуацию в стране.

«Важно принять очень взвешенное решение. А также дать время и гражданам, и застройщикам, и банкам успеть подготовиться к изменениям программы», — отметил вице-премьер.

Марат Хуснуллин напомнил, что семейная ипотека является самой востребованной льготной программой в стране. Она действует с 2018 года, и за это время более 2 миллионов российских семей смогли улучшить свои жилищные условия благодаря этой мере государственной поддержки.