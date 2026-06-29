В Ставропольском крае женщина продала мужчину за колбасу

Ленинский районный суд города Ставрополя рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении женщины, обвиняемой в совершении тяжкого преступления. Гражданке инкриминируют куплю-продажу человека, совершенную в целях его эксплуатации с угрозой применения насилия (часть 3 статьи 127.1 УК РФ).

По версии следствия, женщина действовала в составе организованной преступной группы. Злоумышленники воспользовались тяжелым положением потерпевшего: мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, имел утраченные социальные связи и оказался в сложной жизненной ситуации.

Используя беспомощное состояние жертвы, участники ОПГ против его воли удерживали мужчину в частном доме, принуждая к выполнению физической работы. Впоследствии похищенного гражданина продали другому лицу. Шокирующая деталь: в качестве оплаты за человека преступники получили 4 коробки колбасной продукции.

Ленинский районный суд Ставрополя, рассмотрев ходатайство следователя и исследовав представленные материалы, принял решение заключить обвиняемую под стражу. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана сроком на 2 месяца.

Постановление суда в законную силу еще не вступило.