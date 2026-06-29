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Общество

Рязанская компания выплатит 190 тысяч рублей работнице, уволенной из-за конфликта с главбухом

Анастасия Мериакри
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Рязанский областной суд вынес решение по трудовому спору, взыскав с работодателя почти 190 тысяч рублей в пользу незаконно уволенной работницы. Решение вступило в законную силу.

28 апреля 2025 года рязанка была уволена из организации в связи с сокращением штата работников. Однако женщина не согласилась с официальной формулировкой и обратилась в суд. По её словам, настоящей причиной увольнения стали неприязненные отношения с главным бухгалтером.

Как следует из материалов дела, еще в августе 2024 года главный бухгалтер настойчиво предлагала истице уволиться по собственному желанию. После этого работница составила докладную записку на имя руководителя организации и подала жалобу в трудовую инспекцию.

Бывший работодатель утверждал, что действовал строго в рамках трудового законодательства. По словам ответчика, сотрудники были своевременно уведомлены о сокращении штата. На заседании специальной комиссии оценивались квалификация, производительность труда и коммуникативные навыки работников. Истица якобы оказалась внизу рейтинга, что и стало основанием для увольнения.

Рязанский областной суд, изучив все материалы дела, пришел к выводу, что работодатель не представил доказательств, объективно подтверждающих выводы комиссии о низкой квалификации истицы.

Суд постановил восстановить гражданку на работе, взыскать в её пользу средний заработок за время вынужденного прогула в размере 168 953 рубля, взыскать компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей.

Общая сумма выплат составила почти 189 тысяч рублей. Решение Рязанского областного суда вступило в законную силу.

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