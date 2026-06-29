Алла Пугачёва, кадр из видео
Новости России

MASH: Алла Пугачёва пережила две операции на сердце

Алексей Самохин
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Народная артистка СССР Алла Пугачёва полностью отказалась от публичных выступлений и объявила о завершении карьеры певицы по состоянию здоровья. Об этом пишет MASH.

Поводом для этого стали серьёзные медицинские осложнения, развившиеся на фоне перенесённых хирургических вмешательств.  По информации источника, около полугода назад 76-летняя исполнительница прошла курс лечения и перенесла две операции в одной из европейских клиник. После этого организм артистки перестал справляться с прежними физическими и вокальными нагрузками: в настоящее время Пугачёву беспокоят регулярные боли в груди и одышка. Любая концертная деятельность теперь сопряжена с критическим риском для её жизни. 

Из-за ухудшения самочувствия певица начала отклонять любые предложения о выступлениях. В частности, Примадонна ответила отказом на предложение провести концерт в Таиланде с гонораром в 2 миллиона долларов, а также не стала выступать на частном мероприятии за 500 тысяч долларов. Медицинские специалисты настоятельно рекомендовали артистке поберечь здоровье и окончательно уйти на заслуженный отдых.  

Стоит отметить, что кардиологические заболевания беспокоят Аллу Пугачёву уже на протяжении многих лет. Ранее ей неоднократно проводили операции по стентированию сосудов для восстановления нормального кровотока — подобные хирургические вмешательства артистка переносила в 2006, 2008 и 2010 годах. 

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