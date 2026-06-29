Кадр из фильма: www.kino-teatr.ru
Новости кино и ТВ

Скончавшийся актёр сериала «Невский» Андрей Усольцев скрывал тяжёлый недуг

Алексей Самохин
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Российский актёр и писатель Андрей Усольцев, скончавшийся 27 июня, в последние годы жизни боролся с тяжёлым заболеванием, которое скрывал от коллег и друзей. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на окружение артиста.  

По словам коллег, Усольцев перестал появляться на съёмочной площадке около полутора лет назад. В декабре 2024 года в социальных сетях он кратко упомянул о плохом самочувствии, однако не стал делиться подробностями, после чего практически перестал выходить на связь. Последние месяцы жизни исполнитель ролей в популярных детективных сериалах провёл в полном затворничестве. Друзья и знакомые признаются, что актёр внезапно исчез из общего круга общения, оставив близких в неведении относительно своего состояния. 

Официальная причина смерти 57-летнего артиста на данный момент не раскрывается. У Андрея Усольцева осталась дочь, которая позднее сообщит о дате, месте и времени проведения церемонии прощания.  

Андрей Усольцев родился 25 сентября, в 1990 году окончил Уральский государственный университет имени А. М. Горького. В кинематограф он пришёл в 2019 году. За время карьеры актёр успел сняться в пяти телевизионных проектах, среди которых сериалы «Невский. Чужой среди чужих», «Крепкие орешки», «Великолепная пятёрка-5», «Моя девочка» и «Витязи-2». 

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