Двадцать семь лет назад лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил: Европа будет пытаться втянуть Россию в большую войну. Но прямого столкновения с НАТО не будет. Как могут развернуться дальнейшие события в мире, согласно прогнозу политика, и что он говорил о 2027 годе?

В громком предсказании покойного политика разбирались журналисты News.ru.

1999 год: речь в Совете Европы

В своей знаменитой речи в Совете Европы 23 мая 1999 года Владимир Жириновский предрёк:

«Здесь, в центре Европы, у НАТО нет других планов, кроме ведения войны. И главная цель — война с Россией».

По его убеждению, этот сценарий будет разыгрываться не по правилам прямого столкновения, а через гибридное давление, прокси-войны и использование «чужих рук». Объясняя мотивы Запада, Жириновский указывал на сдвиг в глобальном балансе сил. По его словам, США оставляют свои позиции, а Европа состарилась и у неё осталась последняя возможность что-то получить». Китай, считал депутат, боится стать гегемоном на мировой арене.

Искусственная конструкция на страхе

В этой логике западные элиты, чувствуя утрату прежнего влияния, отчаянно попытаются использовать оставшееся окно возможностей. Жириновский предсказывал, что к 2026 году ресурс прочности западных институтов — от НАТО до Европейского союза — будет исчерпан внутренними противоречиями и экономическим кризисом.

Альянс, по его мнению, — это «искусственная конструкция, держащаяся только на страхе перед Россией». Именно страх утраты доминирования, а не военное превосходство толкает НАТО на эскалацию, был убеждён политик.

Прокси-война через Украину и Прибалтику

Жириновский не сомневался: цель НАТО — захват и уничтожение России. Но достигать её альянс будет исподволь, поскольку европейцы не решатся на прямое столкновение.

«Напрямую они боятся, но будут прижимать через Украину, через Белоруссию, через Прибалтику, через Кавказ», — предупредил Жириновский.

Он предвидел, что боевые действия будут идти на территории Украины, не входящей в блок. Это позволяет обходить знаменитую пятую статью Устава НАТО — «красную кнопку», автоматически запускающую механизм коллективной обороны.

Вместо этого, как и предсказывал Жириновский, развернётся прокси-война. Поэтапное втягивание Европы через поставки оружия, отправку наёмников и идеологическую подготовку. Американские корабли у границ, военные учения, накачка Киева вооружениями — всё это звенья одной цепи. Они призваны давить, но не переходить черту.

2026 год: «великое обнуление» альянсов

Жириновский был категоричен:

«Развязыванием Третьей мировой войны пугать не надо. Запад и НАТО никогда не будут воевать с Россией». Он иронично отзывался о военных способностях европейцев. «Немцы хорошо отучены никогда не воевать с Россией».

А французов и других союзников считал неспособными к серьёзному военному конфликту.

По прогнозам депутата, 2026 год станет моментом «великого обнуления» старых альянсов. Он предсказывал, что НАТО развалится, а Америка вернётся на свой континент и создаст единое государство с Канадой и Мексикой. Вместо войны с НАТО Россию ждут мирные переговоры, уверял депутат.

2027 год: локальная война страшнее ядерной

При этом он допускал, что глобальный конфликт может начаться в 2027 году. Но не как прямое столкновение с НАТО, а как локальная война с применением «самого мощного оружия», которое страшнее ядерного.

«Почему я взял 2027 год? Поскольку всё-таки нужна подготовка», — пояснял он.

Он также в шутку говорил, что хочет спокойно встретить своё восьмидесятилетие в 2026 году, «а потом — пожалуйста, начинайте».

«Россия расцветёт»

При любом стечении обстоятельств, уверял Жириновский, Россия выйдет из конфликта победительницей. Она «расцветёт, останется супердержавой, и все в мире будут учить русский язык».

Двадцать семь лет прошло с той речи в Совете Европы. Многое из того, что предсказал Жириновский, уже сбылось. Прокси-война через Украину идёт, Европа вооружает Киев, а НАТО расширяется. Осталось дождаться главного — развала альянса и расцвета России. Время покажет, насколько точен был великий провидец. Но то, что его прогнозы продолжают сбываться, отрицать уже невозможно.