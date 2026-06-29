В зоне СВО погиб актёр из сериалов «Глухарь» и «Склифосовский» Евгений Дербышев

Российский актёр театра и кино Евгений Дербышев погиб в ходе специальной военной операции. О гибели артиста сообщает издание «Аргументы и факты» со ссылкой на источник из его близкого окружения.

По информации собеседника издания, Дербышев перестал выходить на связь в 2024 году и долгое время числился пропавшим без вести. Лишь недавно его родственникам официально выдали свидетельство о смерти.

Евгений Дербышев родился 4 февраля 1968 года. Высшее профессиональное образование он получил в Екатеринбургском государственном театральном институте. Свою карьеру в кинематографе актёр начал в 2007 году с роли в детективном сериале «Адвокат». За годы творческой деятельности он успел сняться во многих популярных отечественных телепроектах, среди которых «Глухарь», «Склифосовский», «След», «Меч», «Пятницкий», «Висяки», «Провинциалка», а также историческая многосерийная лента «Жизнь и приключения Мишки Япончика».