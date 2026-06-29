В рамках реализации федеральной программы «Поддержка семьи» в городе Ряжск Рязанской области ведётся строительство нового дошкольного учреждения. Новый детский сад сможет принять 224 воспитанника.
Как сообщили в министерстве строительного комплекса Рязанской области, подрядная организация придерживается утверждённого графика. К настоящему моменту строители полностью завершили кирпичную кладку всех трёх этажей здания.
Сейчас специалисты перешли к внутренним отделочным и инженерным работам. На первом этаже здания полным ходом идёт оштукатуривание стен, параллельно рабочие выполняют монтаж элементов внутренней электропроводки.