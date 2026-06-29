Врачи гнойной хирургии Рязанской ОКБ вернули здоровье 75-летней пациентке после запущенной грыжи. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава региона.

Бабушка долго игнорировала боли в животе и не обращалась за помощью к врачам. Боль становилась невыносимой, дети решили, что так долго продолжаться не может, и вызвали скорую помощь.

Бригада медиков, осмотрев пациентку, предварительно установила, что боль локализуется в области пупка. Было принято решение срочно доставить пациентку в ОКБ. После сбора анамнеза выяснилось, что состояние пациентки критическое: была ущемлена пупочная грыжа, которая привела к обширному гнойному воспалению. Жизнь 74-летней бабушки шла на часы. После экстренной подготовки в реанимации пациентку срочно взяли в операционную.

Из-за того, что грыжа была ущемлена слишком долго, часть тонкого и толстого кишечника омертвела.

Заведующий отделением гнойной хирургии, к. м. н. Игорь Кондрусь провел масштабную, спасающую жизнь операцию: удалил нежизнеспособные участки, временно вывел кишечник на переднюю стенку живота (сформировал две стомы из тонкой и толстой кишки) и выполнил пластику грыжи местными тканями. Несмотря на тяжелейшее состояние, организм справился. Пациентка две недели наблюдалась под присмотром медперсонала, состояние было стабильно удовлетворительным, что позволило выписать бабушку домой.

Спустя три месяца пациентка 74 лет в плановом порядке была госпитализирована. Хирурги выполнили сложную, ювелирную работу – соединили тонкий кишечник, чтобы запустить его в работу. Организм показал хороший результат, осложнений не было. Спустя некоторое время пациентку выписали.

Еще через три месяца предстояла самая технически сложная часть работы. Врачам пришлось кропотливо разделять множественные спайки в животе, чтобы убрать последнюю стому толстой кишки и полностью восстановить естественную работу всего желудочно-кишечного тракта. Реабилитация прошла хорошо: уже на третьи сутки кишечник стал функционировать самостоятельно.

Самый трогательный момент случился в стенах отделения: пациентка отпраздновала свой 75-летний юбилей. Счастье на глазах — это праздник возвращенного здоровья и начала новой, комфортной жизни без ограничений.