Фото: КГКУ «Спасатель»
Новости России

В Красноярском крае ищут пропавшую во время сплава семейную пару

Алексей Самохин
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В Ирбейском районе Красноярского края спасатели ведут поиски двух жителей регионального центра, бесследно исчезнувших во время водного похода. 43-летний Андрей С. и 45-летняя Юлия Е. пропали во время сплава по реке Агул. Об этом пишет SHOT. 

Как стало известно, мужчина и женщина сожительствуют и вместе работают в красноярской «Торгово-логистической службе». Обе лодки путешественников и их разбросанные вещи спасатели обнаружили примерно в трёх километрах от деревни Агул. По предварительной версии специалистов, плавсредства могли перевернуться на участке с сильным течением и затором из брёвен, после чего люди утонули. К поискам планируют привлечь водолазную группу.

Известно, что пара приехала в Ирбейско-Саянский округ из Красноярска 20 июня. Для сплава они использовали две лодки: на одной передвигались сами, а во второй перевозили снаряжение. В последний раз местных жителей видели в день прибытия, когда они пришвартовались у берега в районе деревни Агул.

Официальная информация от КГКУ «Спасатель»

28 июня спасатели Канского поисково-спасательного отряда по заявке сотрудников полиции выезжали на поиски двух человек – 45-летней женщины и 43-летнего мужчины, которые 20 июня должны были сплавляться по реке Агул в Ирбейско-Саянском муниципальном округе, после чего перестали выходить на связь, их местонахождение неизвестно.  В ходе поиска спасатели обследовали 58 километров береговой линии и 40 000 кв. метров эхолотом. Граждане не найдены, их поиски будут продолжены.

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