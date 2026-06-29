В Ирбейском районе Красноярского края спасатели ведут поиски двух жителей регионального центра, бесследно исчезнувших во время водного похода. 43-летний Андрей С. и 45-летняя Юлия Е. пропали во время сплава по реке Агул. Об этом пишет SHOT.

Как стало известно, мужчина и женщина сожительствуют и вместе работают в красноярской «Торгово-логистической службе». Обе лодки путешественников и их разбросанные вещи спасатели обнаружили примерно в трёх километрах от деревни Агул. По предварительной версии специалистов, плавсредства могли перевернуться на участке с сильным течением и затором из брёвен, после чего люди утонули. К поискам планируют привлечь водолазную группу.

Известно, что пара приехала в Ирбейско-Саянский округ из Красноярска 20 июня. Для сплава они использовали две лодки: на одной передвигались сами, а во второй перевозили снаряжение. В последний раз местных жителей видели в день прибытия, когда они пришвартовались у берега в районе деревни Агул.

Официальная информация от КГКУ «Спасатель»:

28 июня спасатели Канского поисково-спасательного отряда по заявке сотрудников полиции выезжали на поиски двух человек – 45-летней женщины и 43-летнего мужчины, которые 20 июня должны были сплавляться по реке Агул в Ирбейско-Саянском муниципальном округе, после чего перестали выходить на связь, их местонахождение неизвестно. В ходе поиска спасатели обследовали 58 километров береговой линии и 40 000 кв. метров эхолотом. Граждане не найдены, их поиски будут продолжены.