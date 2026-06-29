Общество

Четыре семьи из Рязанской области примут участие в финале конкурса «Это у нас семейное»

Алексей Самохин
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Финал конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» пройдет с 5 по 8 июля в Мастерской управления «Сенеж». В нем примут участие 330 семейных команд из 85 регионов России – это более двух тысяч человек от 5 до 86 лет, в их числе четыре семьи из Рязанской области, это 24 человека. Участники поборются за 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Победители будут известны в День семьи, любви и верности.

Семьи, ставшие финалистами самого массового проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей», соберутся на одной площадке: 300 команд были определены по итогам окружных полуфиналов, а еще 30 – по итогам выполнения дополнительных заданий, которые участники, прошедшие в полуфиналы, выполняли онлайн с ноября 2025 по май 2026 года.

Рязанскую область в финале конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» представят:

Семья Бехарских, Цыганок

Семья Блоховых, Дубравиных

Семья Дерябиных, Иксановых

Семья Минаевых, Родионовых.

Торжественная церемония открытия состоится 5 июля и будет посвящена Году единства народов России. Участников ждут парад-шествие и хоровод в ярких национальных костюмах, а также фестиваль «Гастрономическая Россия», где будут представлены блюда разных народов страны.

6 и 7 июля пройдут оценочные мероприятия – семьям предстоит выполнить ряд заданий, направленных на эрудицию, смекалку, а также продемонстрировать, насколько слаженно дети и родители могут работать в команде, слышать и понимать друг друга.

8 июля, в День семьи, любви и верности состоится заседание Наблюдательного совета проекта и торжественная церемония награждения в Зеленом театре ВДНХ. 60 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно смогут потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. А все 330 семей-финалистов отправятся в семейные путешествия.

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