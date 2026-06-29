Задержан именинник, на празднике которого двое спортсменов отравились насмерть

Следственный комитет предъявил обвинения подозреваемым по делу о массовом отравлении на вечеринке в городском округе Солнечногорск Московской области. Среди задержанных оказался 24-летний Павел З., который праздновал свой день рождения в арендованном частном доме в деревне Бакеево.

По данным SHOT, во время праздника именинник заказал у знакомого запрещённые вещества, а затем распределил привезённый курьером товар между гостями. Через некоторое время нескольким участникам вечеринки стало плохо. Два человека скончались на месте до прибытия бригады скорой помощи. Погибшими оказались спортсмены: 26-летний воспитанник футбольного клуба «Динамо Брянск» Тимур и боксёр Мирзабек.

Помимо хозяина вечеринки, сотрудники правоохранительных органов задержали курьера и двух предполагаемых наркоторговцев. В ходе обысков в жилище последних силовики обнаружили и изъяли 149 свёртков с запрещёнными веществами. В ближайшее время суд изберёт всем фигурантам меру пресечения.

Ранее сообщалось, что причиной трагедии в Подмосковье стало отравление метадоном. В общей сложности в результате инцидента пострадали восемь человек: двое погибли, ещё шестеро были госпитализированы. За жизнь троих пострадавших, находящихся в тяжёлом состоянии, продолжают бороться врачи.