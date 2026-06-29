Пенсионерка из Рязани перевела мошенникам 16,5 млн рублей

Полицейские задержали жителя Москвы, подозреваемого в пособничестве дистанционным мошенникам, обманувшим рязанских пенсионеров. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В отдел МВД России по Железнодорожному району Рязани обратилась 85-летняя рязанка и сообщила, что у нее обманом выманили 16 миллионов 495 тысяч рублей. Заявительница рассказала, что около двух месяцев назад ей позвонил незнакомец и представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил пенсионерку, что она должна задекларировать сбережения и предложил помощь. Для совершения банковских операций к рязанке направили помощника, который должен был забрать денежные средства, а затем вернуть их. Это был первый заход, потом причины передать купюры менялись. Несколько раз к дому пенсионерки приезжали курьеры и суммарно они увезли и не вернули очень крупную сумму.

У пенсионерки не было родственников и хороших знакомых, чтобы посоветоваться о правильности решений о передаче денег, и она не сразу догадалась об обмане.

Следователь отдела МВД России по Железнодорожному району Рязани возбудил уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество), по которой грозит до 10 лет лишения свободы.

В ходе расследования оперативники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области получили описание внешности мужчины, причастного к хищению. Вскоре полицейские установили, что к дому пенсионерки приезжал 21-летний житель Москвы. Сотрудники ОМВД России по Железнодорожному району Рязани выехали в столицу, разыскали и задержали злоумышленника. Выяснилось, что этот мужчина также причастен к дистанционным мошенничествам, от которых пострадала рязанка и пожилая москвичка.

По предварительной информации, 21-летний москвич с помощью сети Интернет нашел себе подработку в качестве курьера дистанционных мошенников. Получая от кураторов адреса обманутых пенсионеров, он приезжал и забирал пакеты с деньгами. Оставив себе оговоренный процент, злоумышленник переводил средства на указанные счета.

Полицейские устанавливают всех фигурантов мошеннической схемы.

Полиция Рязанской области напоминает: не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону! Помните: обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести вас в заблуждение. Не дайте им такой возможности! Не выполняйте никаких просьб и требований незнакомцев!

В случае получения подозрительных звонков или сообщений, обращайтесь в полицию по телефону 02 (с мобильного телефона – 102 или 112).