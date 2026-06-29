Православные верующие в трудные жизненные моменты могут обращаться к святителю Феофану Затворнику с молитвой о даровании мудрости и избавлении от уныния. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал заместитель председателя Всемирного русского народного собора, руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

29 июня церковь празднует перенесение мощей святителя Феофана, который считается одним из наиболее значимых духовных писателей XIX века. Будучи епископом Тамбовским, он принял решение оставить кафедру ради полного уединения. Местом своего затвора он выбрал Свято-Успенский Вышенский монастырь, расположенный в Рязанской области. В этой обители публицист и богослов провёл 22 года.

За время своего затворничества Феофан Вышенский создал масштабное духовное наследие, включая толкования на Священное Писание и перевод фундаментального сборника «Добротолюбие». Несмотря на строгую изоляцию, святитель сохранял связь с внешним миром через переписку: он ежедневно получал до 40 писем со всей страны и лично отвечал на каждое обращение, наставляя и утешая верующих.

По словам Михаила Иванова, литературные и богословские труды Феофана Затворника остаются признанной сокровищницей мудрости. Сегодня верующие традиционно молятся святому не только о помощи в преодолении уныния и тоски, но и о вразумлении при поиске ответов на сложные жизненные вопросы.