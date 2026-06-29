Команда врачей-онкологов продолжает регулярные кураторские выезды в межрайонные и местные медицинские учреждения Рязанской области. Очередной рабочий визит специалистов был организован в Сасовский, Ермишинский и Кадомский районы, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

В рамках поездки рязанские онкологи посетили Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), функционирующий на базе Сасовской центральной районной больницы, а также нанесли визиты в Кадомскую и Ермишинскую районные больницы. Основной целью посещения стало оказание практической и консультативной поддержки местным медицинским работникам.

Особое внимание кураторы уделили аудиту профильной медицинской документации. Специалисты провели рабочие встречи с коллегами из районных больниц, детально разобрав вопросы маршрутизации больных, стандартов проведения первичных обследований и своевременного направления пациентов на дальнейшие этапы лечения.

Такой формат взаимодействия внедрён в практику на регулярной основе. Подобные выезды позволяют повышать профессиональные компетенции врачей в муниципалитетах, улучшают качество ранней диагностики и делают высококвалифицированную онкологическую помощь доступной для жителей отдалённых территорий Рязанской области.