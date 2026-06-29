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Новости России

В российских войсках внедрили единую информационную систему для борьбы с беспилотниками

Алексей Самохин
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В российских войсках выстроена комплексная эшелонированная система защиты тактических перехватчиков, предназначенная для прикрытия подразделений и тыловых районов от беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

По словам главы оборонного ведомства, специфика противостояния требует постоянной модернизации подходов, так как ситуация в сфере применения БПЛА меняется примерно каждые два месяца. На текущий момент основу защиты составляют мобильные огневые группы, на вооружении которых находятся преимущественно FPV-перехватчики. Кроме того, с апреля в группировках активно внедряется единая информационная среда, разработанная для существенного повышения ситуационной осведомлённости бойцов.

Министр обороны подчеркнул, что сейчас действует жёсткое условие: любая радиолокационная станция (РЛС) обязана быть видимой в общей системе. Начиная с тактического звена, в войска поставляется специализированное программное обеспечение. Оно позволяет командирам в режиме реального времени обнаруживать цели, оперативно управлять подразделениями и видеть полную картину боевых действий.

Для эффективной работы элементы единой боевой системы — от радиолокационных станций и пунктов управления до мобильных огневых групп и конкретных боевых машин — связаны между собой цифровыми сервисами. Командирам расчетов и непосредственно в боевые машины уже передано большое количество тактических планшетов, позволяющих координировать действия в реальном времени.

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