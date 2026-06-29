В Пителинском районе прокуратура оштрафовала работодателя за задержку зарплаты 

Прокуратура Пителинского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в деятельности местной коммерческой организации. Поводом для прокурорского вмешательства стало официальное обращение местного жителя, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что работодатель дважды нарушил установленные сроки выплаты заработной платы своему сотруднику. Согласно статье 136 Трудового кодекса РФ, работодатели обязаны выплачивать заработную плату не реже чем каждые полмесяца в дни, строго определённые правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным или трудовым договором. Несоблюдение этих норм влечёт за собой административную ответственность.

Для устранения выявленных нарушений прокурор района внёс представление в адрес директора коммерческой организации. Кроме того, по инициативе прокуратуры ответственное должностное лицо компании привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

По результатам рассмотрения дела виновному сотруднику назначено наказание в виде денежного штрафа.