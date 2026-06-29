«Пятерочка» и «Перекресток» приостановили закупки сладостей Kinder и Raffaello

Входящая в X5 Group компания временно заморозила поставки кондитерских изделий от производителя «Ферреро Руссия». Ограничения затронули популярные бренды Raffaello и Kinder, а также Nutella, Ferrero Rocher, Tic Tac и Bueno. Об этом пишет РБК.

Как пояснили в пресс-службе X5, к такому решению руководство подтолкнуло неоправданное завышение отпускных цен со стороны партнёра. Представители ритейлера отметили, что заложенная производителем маржинальность кратно превышает рентабельность торговых сетей, которые берут на себя расходы по логистике, развитию инфраструктуры и обеспечению доступа к покупателям. Торговая группа заявила о нежелании субсидировать чужие доходы за счёт собственных средств или перекладывать финансовую нагрузку на потребителей. Кроме того, текущие условия оплаты не соответствуют реальной скорости продаж этих товаров.

Несмотря на то, что X5 предлагала различные компромиссные варианты, кондитерский производитель не пошёл на пересмотр условий, отмечается в сообщении. Торговая компания подчёркивает готовность возобновить диалог, если коммерческие параметры будут приведены к справедливому и сбалансированному уровню. По предварительным расчётам, имеющихся складских запасов кондитерских изделий Ferrero в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток» хватит чуть более чем на один месяц. Параллельно ритейлер уже ищет альтернативу и ведёт переговоры с другими отечественными кондитерскими фабриками и поставщиками из дружественных стран.

Стоит отметить, что подобный прецедент для X5 не первый. В июле прошлого года торговая группа по аналогичным причинам заморозила отгрузки кондитерских изделий и жевательной резинки другого крупного производителя — компании Mars (бренды Snickers, Twix, «Коркунов», Orbit и другие), чья ценовая политика также не устроила ритейлера.

Отметим, что магазины «Перекрёсток» и «Пятёрочка» активно работают в Рязани и Рязанской области.