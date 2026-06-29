В июле в России вступает в силу ряд законодательных изменений, направленных на борьбу с киберпреступностью и совершенствование миграционной политики. Ключевые нововведения на своей странице в соцсетях перечислил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Одно из главных направлений июля — противодействие финансовому мошенничеству. Для предотвращения незаконных действий банки и микрофинансовые организации (МФО) наделяются правом оперативно запрашивать из квалифицированных бюро кредитных историй сведения, помогающие выявлять подозрительную активность. Кроме того, новые нормы защитят несовершеннолетних граждан: родители и законные представители теперь смогут получать официальные выписки по счетам и вкладам своих детей. Данная мера позволит взрослым контролировать финансовые операции подростков и предотвратит их вовлечение в мошеннические или преступные схемы. Спикер Госдумы напомнил, что начиная с 2025 года российский парламент принял уже 13 законов, призванных защитить граждан от действий злоумышленников.

Второй крупный блок изменений касается ужесточения контроля в миграционной сфере. Ряд смежных решений уже начал действовать в июне: так, с 10 июня введена административная ответственность за уклонение иностранцев от обязательного медицинского освидетельствования, а с 21 июня установлена повышенная уголовная ответственность за изготовление и оборот фальшивых медицинских справок об отсутствии опасных для окружающих заболеваний.

В продолжение этой политики существенно повышаются государственные пошлины для иностранных граждан. Заметнее всего — сразу в 12 раз (с 4200 до 50 000 рублей) — вырастет пошлина за оформление гражданства Российской Федерации. Пошлина за выдачу разрешения на временное проживание (РВП) увеличивается в 8 раз (с 1920 до 15 000 рублей), а за получение вида на жительство (ВНЖ) — в 5 раз (с 6000 до 30 000 рублей).

Вячеслав Володин подчеркнул, что эти решения призваны повысить общий уровень безопасности в стране.

Фото: max.ru/vv_volodin