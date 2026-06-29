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Новости России

Российская модель Диана Галина скончалась после полуторагодовой комы 

Алексей Самохин
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В Алтайском крае скончалась 21-летняя модель Диана Галина, которая с февраля 2025 года не приходила в сознание после тяжелого приступа во время работы в Китае. О смерти девушки сообщило барнаульское агентство «Стиль», с которым она сотрудничала.

Российская топ-модель Диана Галина, успешно покорявшая мировые подиумы, оказалась прикована к постели из-за внезапного разрыва аневризмы головного мозга. Сосудистая катастрофа произошла в Китае, куда девушка прилетела по очередному международному контракту.

Уроженка Новосибирска, выросшая в городе Заринске Алтайского края, к 21 году смогла построить яркую карьеру в индустрии моды. Воспитанница барнаульского агентства «Стиль» успела поработать в Нью-Йорке и Милане, а также заключить крупные контракты в Париже. Очередным этапом её карьеры стал Пекин, где накануне трагедии, 24 февраля 2025 года, она делилась с матерью планами о новых выгодных предложениях. Однако следующим утром девушку обнаружили в ванной комнате без сознания.

В китайской клинике врачи диагностировали разрыв врождённой аневризмы головного мозга. За жизнь россиянки боролись лучшие специалисты, Диана перенесла две сложнейшие операции, однако два месяца в палате интенсивной терапии пекинской больницы не принесли значительных улучшений — она так и не пришла в себя.

После стабилизации состояния семью ждал долгий процесс транспортировки Дианы на родину. Санитарным бортом её доставили в Благовещенск, затем перевезли в клинику Барнаула, а оттуда — в родительский дом в Заринске. За девушкой круглосуточно ухаживали близкие люди. Врачи констатировали у неё вегетативное состояние: девушка могла открывать глаза и дышать самостоятельно, но её сознание отсутствовало.

Коварство патологии объяснил врач-невролог, нейрофизиолог Валерий Новосёлов. Специалист отметил, что разрыв аневризмы, приводящий к геморрагическому инсульту, нередко происходит в молодом возрасте. Главная опасность заключается в том, что люди годами не подозревают о скрытом дефекте сосудов. По словам врача, аневризмы могут быть как врождёнными, так и приобретёнными — вызванными васкулитами, черепно-мозговыми травмами, нейроинфекциями или повышенным артериальным давлением. При этом болезнь никак себя не проявляет до момента разрыва, из-за чего человек может столкнуться со внезапной угрозой для жизни на фоне полного благополучия.

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