17-летний мотоциклист с 14-летним пассажиром пострадали в ДТП в Рязанской области

В результате ДТП в Рязанской области пострадали несовершеннолетние мотоциклист и его пассажир. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Вцелом за прошедшие пятницу и выходные на дорогах Рязанской области зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 14 человек получили травмы различной степени тяжести. В области зарегистрировано 69 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам.

Инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции выявили более 10 тыс. нарушений ПДД.

27 июня, примерно в 22:50, в Сараевском районе на 44-м километре автодороги «Сапожок — Сараи — Борец — Щацк», 35-летняя жительница рабочего поселка Сараи, управляя автомобилем ВАЗ-213100, совершила столкновение с мотоциклом «Кевс» под управлением 17-летнего жителя Сараевского района, который управлял транспортным средством без водительского удостоверения и с признаками алкогольного опьянения.

В результате происшествия несовершеннолетний водитель мотоцикла, а также его 14-летний пассажир с травмами обращались за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.