В Санкт-Петербурге полицейские со стрельбой задержали рецидивиста на иномарке

В Санкт-Петербурге инспекторы ГАИ были вынуждены открыть огонь, чтобы остановить нарушителя на иномарке. Об инциденте сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники полиции попытались остановить легковой автомобиль в ночное время на Октябрьской набережной. Однако водитель проигнорировал законное требование, нажал на газ и попытался уехать от преследования. Во время погони нарушитель грубо нарушал правила дорожного движения, создавая реальную опасность для пешеходов и других автомобилистов.

Чтобы принудительно остановить машину, полицейские приняли решение задействовать табельное огнестрельное оружие. Госавтоинспекторы произвели предупредительный выстрел в воздух, а затем открыли прицельный огонь по колёсам транспортного средства. Иномарка остановилась уже на территории города Кудрово Ленинградской области.

Водитель попытался сбежать, но в течение нескольких минут был задержан. Злоумышленником оказался местный житель, который ранее уже был неоднократно судим за различные преступления. У мужчины имелись явные признаки алкогольного опьянения, однако проходить медицинское освидетельствование он категорически отказался.

В отношении задержанного составлено пять административных протоколов по разным статьям КоАП РФ. Сама иномарка эвакуирована на специализированную стоянку.